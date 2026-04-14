La decisión de Giannis Antetokounmpo que lo aleja de Los Angeles Lakers

El futuro de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks se ha convertido en uno de los temas más calientes de las últimas semanas en la NBA, en especial debido a la vinculación del astro griego con poderosas escuadras de la competición, incluyendo Los Angeles Lakers.

En efecto y tras un cierre de curso decepcionante, crecen las dudas sobre la continuidad del dos veces MVP con la franquicia a la que llevó a la cima en 2021. Es que Milwaukee quedó fuera de los playoffs por primera vez desde 2016, luego de finalizar en el undécimo puesto del Este con un récord de 32-50, mientras que los problemas físicos y cierto desentendimiento con la gerencia llevó al ala-pívot heleno a ausentarse de la duela desde el pasado 15 de marzo.

En medio de este panorama, comenzaron a surgir rumores sobre un posible traspaso de Antetokounmpo. Eso sí, aunque no hay confirmación oficial sobre la salida del seleccionado a 10 Juegos de Estrellas, de los Bucks, el analista Bill Simmons reveló un dato clave sobre las preferencias del propio Giannis respecto a su futuro destino.

"No quiere estar en la Costa Oeste", dijo Simmons en su podcast, agregando que uno de los factores detrás de dicha postura sería la distancia geográfica entre Grecia y Estados Unidos, sugiriendo que la Conferencia Este podría ser más conveniente para el nacido en Atenas, desde el punto de vista personal y logístico.

Giannis Antetokounmpo does not want to be traded to the West Coast, per @BillSimmons



(Via @rBillSimmonsPod) pic.twitter.com/auokKuYkzt — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 14, 2026

Mientras tanto, quien también ganara el MVP de las Finales de 2021 ha evitado dar señales definitivas sobre su continuidad. La relación con la organización de Wisconsin se tensó en el tramo final de la zafra, al punto de afirmar públicamente que estaba en condiciones de jugar, mientras el club lo mantenía fuera por una hiperextensión en la rodilla izquierda y una contusión ósea sufrida en marzo; situación que incluso derivó en una revisión por parte de la NBA.

De igual forma, el escenario contractual es relevante, dado que el Greek Freak es elegible para una extensión máxima de cuatro años y 275 millones de dólares antes del 1 de octubre; sin embargo, el propietario del equipo, Wes Edens, dejó abierta a la prensa la posibilidad de un cambio si no se alcanza un acuerdo.

De hecho, Giannis se refirió con cautela a este situación semanas atrás, dejando en claro que todavía no ha recibido ninguna oferta formal y que su decisión dependerá de múltiples factores. "Ya veremos cuando llegue el momento. Hasta octubre faltan siete u ocho meses. Es mucho tiempo, pero alguien tiene que ofrecértelo para que firmes. No me han ofrecido ninguna extensión, así que si me la ofrecen, intentaré tomar la mejor decisión para mí y mi familia".

En consecuencia, con los Lakers casi descartados, los New York Knicks se antojan como un potencial destino para Antetokounmpo.

Más contenido de Giannis Antetokounmpo