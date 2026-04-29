Las declaraciones de Austin Reaves antes del Juego 5 entre Lakers y Rockets

Austin Reaves saldrá a la cancha nuevamente por primera vez desde el 2 de abril, cuando se lesionó en un juego de temporada regular ante el Oklahoma City Thunder. El base se recuperó de un problema en el oblicuo y estará en el quinteto abridor de JJ Redick.

Sin Reaves, los Lakers han ganado tres de cuatro compromisos y ahora buscarán sellar su clasificación a las Semifinales de Conferencia este miércoles, cuando reciban a los Houston Rockets en el Crypto.com Arena de Los Angeles.

Su compañero, Luka Doncic, no ha tenido tanta suerte y está descartado para el resto de la serie, con la esperanza de que pueda regresar para la siguiente instancia. El esloveno también se lesionó el 2 de abril ante el Thunder.

"Quiero volver a la cancha lo más rápido posible", dijo Reaves en el complejo de entrenamiento de los Lakers. "Me siento bien. Vamos en la dirección correcta. No puedo esperar a levantarme (el miércoles) y afrontar otro día".

We spoke to Austin Reaves for the first time in almost a month.



I asked Reaves about how difficult it’s been watching from the sidelines.



Reaves said he’s been “miserable” knowing that there’s been no “hope” to impact a playoff game on the court so far.



Full presser ⬇️ pic.twitter.com/Va59qCvIAz — Benjamin Royer (@thebenroyer) April 28, 2026

A pesar de las ausencias en la rotación de los Lakers, sus compañeros han rendido mucho mejor de lo esperado, algo que ha impresionado a Reaves.

"Básicamente, el mensaje desde aquel día fue que harían todo lo posible como equipo para darnos la oportunidad de volver y jugar, y han hecho exactamente lo que dijeron", afirmó el escolta.

Los Rockets saldrán a la cancha comprometidos, enfrentando a un Reaves que es una opción ofensiva más en el funcionamiento colectivo de los Lakers. El equipo de Houston no tendrá a Kevin Durant disponible, quien se sigue recuperando de un esguince de tobillo que sufrió en el Juego 2.

¿Cómo le fue a Austin Reaves en la temporada regular?

Reaves dejó en la temporada regular los mejores promedios de su carrera, con 23.3 puntos, 5.5 asistencias, 4.7 rebotes y 1.1 robos en apenas 51 partidos de temporada regular. Su versatilidad en ofensiva le dará a los Lakers una nueva alternativa en ataque.

Fue la temporada con menos partidos para el escolta, tras una etapa de ausencia en diciembre y enero por una lesión en la pantorrilla.

¿Cómo es el contrato de Austin Reaves con los Lakers?

Reaves tiene una opción de jugador de 14.9 millones de dólares para la temporada 2026-27, la cual se espera que rechace para convertirse en agente libre. Estos podrían ser los últimos encuentros del escopetero con la camiseta de los Lakers, ya que no han existido importantes conversaciones sobre una renovación de contrato.

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