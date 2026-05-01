¿Dónde sería el séptimo juego de la serie de playoffs entre Lakers y Rockets?

Los Playoffs de la NBA 2026 siguen dejando emociones fuertes cuando se trata de la serie entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets.

Después de los primeros cinco partidos, el conjunto californiano mantiene ventaja de 3-2; sin embargo, la historia de la eliminatoria ha cambiado de manera importante en los encuentros recientes, considerando que los de púrpura y oro llegaron a tener control absoluto de la batalla, al colocarse en ventaja de 3-0, escenario que parecía sentenciar el cruce. No obstante, el elenco texano reaccionó a tiempo y consiguió imponerse en los últimos dos compromisos, recuperando confianza y presión competitiva.

De ese modo, los Rockets tendrán la oportunidad de empatar la serie 3-3 este viernes, en casa, y forzar un decisivo y épico Juego 7, el cual generaría enorme expectativa a raíz del contexto emocional y el impulso que arrastrarían los pupilos de Ime Udoka.

En cambio, el reto para la tradicional escuadra de Hollywood sería evitar que una serie prácticamente definida termine escapándose, y no ser la primera en la historia del baloncesto profesional en colapsar de semejante manera.

Por otro lado, quien salga airoso de esta batalla retará en Semifinales de Conferencia al primer sembrado y campeón defensor de liga, Oklahoma City Thunder.

¿En qué cancha se cerraría la serie entre Lakers y Rockets?

En caso de que la eliminatoria llegue al límite, el séptimo partido se disputaría en el feudo de los Lakers, el Crypto.com Arena, en pleno Downtown de Los Angeles. Es que los Laguneros finalizaron cuartos en el Oeste, con marca de 53-29, mientras que los Cohetes fueron quintos, debido a foja de 52-30.

Hay que recordar que en los playoffs de la mediática competición, el equipo con mejor posición en la ronda regular obtiene el beneficio de iniciar su respectiva llave como local y cerrar la misma, con el eventual Juego 7.

En definitiva, el combinado que entrena JJ Redick intentaría apoyarse en su afición, siempre que pierda el sexto partido en el Toyota Center.

¿Quién tendría ventaja en un séptimo juego entre Lakers y Rockets?

En teoría, Los Angeles partiría con una ligera ventaja por el contexto de localía y la experiencia de varias de sus figuras en escenarios decisivos, en especial LeBron James

Sin embargo, Houston llegaría con impulso psicológico, ya que igualar un cruce que empezó 0-3 puede otorgar una soltura pocas veces vista, a sabiendas de que no tiene nada que perder.

¿Cómo le ha ido a Lakers y Rockets en la temporada y playoffs de local y visitante?

Ambos clubes tuvieron rendimientos positivos a lo largo de la etapa clasificatoria en la condición en la que accionarían si hay Juego 7.

Los Lakers cosecharon 28-13 en el Crypto.com Arena, en tanto que, a domicilio, los Rockets sembraron marca de 22-19. Ya en esta postemporada, los de Reddick han ganado dos de tres desafíos frente a su público y los de Udoka uno de tres en el sur de California.

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