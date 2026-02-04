Los dos jugadores que los Lakers quieren cambiar antes de la fecha límite

Los Lakers quieren sumar piezas valiosas en este cierre de mercado de la NBA, pero hasta un día antes de la fecha límite de cambios del 5 de febrero, el conjunto dirigido por JJ Redick ha estado intentando cambiar a dos jugadores que han tenido un pobre desempeño en esta campaña.

El conjunto de Los Angeles quiere traspasar a Gabe Vincent y Dalton Knecht antes de que se cierre el mercado, pero no han recibido interés en ambos jugadores. De acuerdo con el periodista del LA Times, Brad Turne, el equipo lo seguirá intentando hasta última hora.

Vincent vive la temporada con peores números desde su año de novato. Promedia 4.8 puntos, con 1.3 asistencias y 0.9 rebotes. Tiene una media de 19.3 minutos por juego, pero no ha logrado convencer a su técnico.

El base siempre ha sido catalogado como un experto defensivo, pero los aficionados de los Lakers no han podido ver al jugador que brilló por cuatro temporadas con el Miami Heat. La falta de confianza, sumada con algunas lesiones, han complicado el panorama para el armador.

Dalton Knecht está en su segunda campaña en la NBA | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Vincent tiene 29 años de edad y ha estado vinculado con otras organizaciones desde la temporada pasada, pero según los expertos que siguen al equipo californiano, no han llegado ofertas interesantes y los paquetes de cambio que incluyen al jugador no han seducido a otras organizaciones.

El caso de Knecht es parecido al de Vincent, ya que ha tenido un bajón pronunciado con respecto a la temporada pasada. Promedia 4.6 puntos después de haber tenido un average de 9.1 en su año de novato.

Lo cierto es que Knecht es un buen tirador, pero no ha logrado tener la confianza de su técnico en esta campaña. Apenas juega 11.3 minutos por juego y eso es muy poco para mostrar el talento del que tanto se habló durante su etapa con la Universidad de Colorado.

Los Lakers han estado tratando de convencer a los Milwaukee Bucks de soltar a su gran estrella, Giannis Antetokounmpo, antes del 5 de febrero. Sin embargo, las propuestas de cambio que han enviado los Lakers, que incluyen seguramente a Vincent y Knecht, no han convencido a los Bucks.

Los Lakers se preparan para una recta final de la temporada interesante, que podría ser la última campaña de LeBron James con el uniforme oro y púrpura, ya que se convertirá en agente libre al finalizar la temporada.

