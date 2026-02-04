El "destino lógico" de LeBron James en la próxima temporada de la NBA

LeBron James parece estar listo para abandonar a Los Angeles Lakers la próxima temporada de cara a lo que podría ser su "último baile" en la NBA. Lo caro de su ficha y las tensas relaciones entre el Rey y la directiva del equipo angelino podrían hacer que el jugador tome sus maletas hacia una nueva organización, en la que pueda luchar por un último anillo de campeón y sea venerado como una leyenda.

Por ello, Joe Vardon, de The Athletic, informó que fuentes cercanas a LeBron ven a los Cleveland Cavaliers como el "destino lógico" de James en la agencia libre que se avecina, esto tras saber que los Lakers le pondrán la condición de devengar un salario a la baja si quiere volver, esto con el objetivo de armar un mejor equipo y competir por el campeonato de la liga.

“LeBron James será agente libre este verano y si decide jugar una 24ª temporada en la NBA, fuentes cercanas a él afirman que Cleveland sería un destino lógico. Su salario no se acercaría a los 52.6 millones de dólares que gana actualmente en Los Angeles, pero a sus 41 años es consciente de la realidad del mercado a la que se enfrenta si decide prolongar su carrera", dijo Vardon.

Sources close to LeBron James view the Cleveland Cavaliers as an ‘obvious destination’ for him this summer, per @joevardon & @ByJasonLloyd



“LeBron James will be a free agent this summer, and if he chooses to play a 24th NBA season, sources close to him said Cleveland would be… pic.twitter.com/uFVMdNCAYe — NBACentral (@TheDunkCentral) February 4, 2026

James está ganando 52.6 millones de dólares esta temporada después de acordar por dos años y 101.3 millones de dólares en 2024, y se especula que ya tendría un pie fuera de Los Angeles, teniendo como meta emocional volver a los Cavaliers para retirarse con el equipo de sus amores.

Recientemente, el Rey recibió otro homenaje de los Cavs en su última visita a Cleveland, rompiendo en llanto y dejando saber su cariño por la franquicia.

LeBron tiene promedios de 22 puntos por partido, con 5.7 rebotes, 6.6 asistencias, 50.9% en tiros de campo, 32.2% en triples y 73.6% en tiros libres, guarismos respetables y que podrían ser aprovechados por los Cavaliers la próxima zafra.

“Solo trato de asimilarlo todo, de no dar por sentado ningún momento”, dijo James a la prensa. “Porque podría ser mi última temporada. Obviamente no he tomado una decisión sobre el futuro, pero muy bien podría serlo”, agregó.

“Obviamente, la pregunta aparece más y el pensamiento se mete más en mi mente a los 41 años sobre cuándo será el final y dónde está la línea de meta para terminar esto”, prosiguió James. “Pero el impulso es ver cuánto jugo más puedo sacarle a esta naranja”.

Más noticias sobre LeBron James