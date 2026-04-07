Draymond Green advierte a los Lakers cómo la lesión de Luka Doncic puede arruinar su temporada

Los Angeles Lakers pasan un momento de apremio en la temporada, a falta de que se termine la ronda regular. Las inoportunas lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves podrían acabar temprano con una campaña que prometía traer muchas alegrías a los aficionados del equipo.

Afrontar una primera ronda de playoffs sin sus dos mejores anotadores es un déficit muy difícil de manejar para el conjunto dirigido por JJ Redick. Muchos analistas de la NBA han emitido opiniones acerca de los Lakers, entre ellos el jugador de los Golden State Warriors, Draymond Green.

En su podcast, The Draymond Green Show, el ala-pívot habló de la ausencia de Doncic en el esquema de los Lakers, un equipo conformado para depender de lo que haga el esloveno.

"No sé si su equipo pueda sobrevivir de cara a los playoffs sin Luka Doncic", afirmó Green. "Necesitas saber cómo rinde este equipo en la postemporada para tener una lectura precisa de cómo debería ser tu futuro".

Pero el problema de los Lakers incluso se puede alargar más allá de esta temporada. LeBron James termina su vínculo con la franquicia después de la temporada actual y lo más probable es que también Austin Reaves ejerza la opción de salirse de su contrato para convertirse en agente libre.

Draymond reacts to how Luka Doncic's injury impacts the Lakers



“I don't know that their team can survive headed into the playoffs without Luka Doncic... this team can win 60 regular season games and go 60-22, if they fizzle out in the playoffs, ultimately it's all for nothing...… pic.twitter.com/1gVkSEGuJ3 — The Draymond Green Show (@DraymondShow) April 5, 2026

"A lo que me refiero es que tienes a Austin Reaves pendiente de un gran contrato. Tienes a LeBron James de cara a la agencia libre. Si no tienes la oportunidad adecuada de ver a este equipo en los playoffs, ¿cómo juzgas adecuadamente cómo debería verse el futuro de esta franquicia?".

Los Lakers afrontan lo que puede ser otra temporada decepcionante, si quedan eliminados nuevamente en primera ronda, como sucedió el año pasado a mano de los Minnesota Timberwolves, un equipo al que podrían volver a enfrentar.

"Este equipo puede ganar 60 partidos en la temporada regular y terminar 60-22. Si se desinflan y fracasan en los playoffs, al final todo habrá sido en vano", argumentó Green.

Otra opción es que los Lakers terminen cuartos o quintos del Oeste y se terminen enfrentando con los Houston Rockets, un equipo que, según Green, no tendría problemas para derrotar a los Lakers, aprovechando las ausencias del equipo californiano.

"Esto realmente apesta para Austin Reaves porque los Lakers probablemente terminarán en el cuarto o quinto lugar. Probablemente se enfrenten a los Houston Rockets. Amen Thompson. Ese es quien marcará a Austin Reaves. A diferencia de Tari Eason, quizá Reed Sheppard o Jabari Smith. Es algo completamente diferente".

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