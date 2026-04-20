Dueña de los Lakers sobre el futuro de LeBron James: “La decisión es suya”

Jeanie Buss, dueña de los Lakers, habló sobre el futuro de LeBron James, quien se convertirá en agente libre al finalizar la temporada y su futuro es incierto. A pesar de venir de otro gran año, la edad puede comprometer sus aspiraciones salariales.

James viene de ganar 52.6 millones de dólares, una cifra realmente alta para un jugador de 41 años de edad. Cumplirá 42 en plena ronda regular de la temporada que viene y es poco probable que los californianos le quieran dar un sueldo similar en una posible oferta.

"La decisión será suya; es agente libre y estoy segura de que evaluará todas sus oportunidades. O tal vez no. Quizás simplemente quiera marcharse en silencio", dijo Buss, quien ha tenido siempre una relación de admiración y respeto con James.

Aunque los Lakers no han extendido de manera formar una oferta de renovación para James, quedarse en Los Angeles pareciera ser una prioridad para el jugador. Seguir en un equipo de mercado alto, con posibilidades de ganar el título y con su hijo son argumentos importantes para el veterano.

Jeanie Buss on LeBron James future with the Lakers



“The decision's going to be his, he's a free agent, and I'm sure he's going to look at all his opportunities. Or not. Maybe he just wants to go out quietly.”



(Via @SiriusXMNBA) pic.twitter.com/b51tVyeb6Q — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 20, 2026

"Mi creencia es que llegarán a un acuerdo (con los Lakers), pero podría haber algunos sentimientos heridos entre este momento y la firma de ese contrato", dijo el analista de ESPN, Brian Windhorst, la semana pasada.

En sus declaraciones, Buss dejó entrever que hay otras opciones que ya maneja el veterano. Los Golden State Warriors parecen estar entusiasmados con la idea de unir al alero con Stephen Curry y la gran relación que hay entre ambos podría ayudar al acuerdo.

Los Cleveland Cavaliers también han sido vinculados con James, en lo que sería un tercer regreso a la organización que lo reclutó en 2003. El Miami Heat y los New York Knicks también figuran en la lista de pretendientes de James.

Los Lakers cerraron la ronda regular con tres victorias consecutivas, gracias a un inspirado LeBron James, quien terminó promediando 25.5 puntos, 11 asistencias, 6.8 rebotes y 2.5 robos en sus últimas cuatro apariciones. Esos números le llevaron a ganar el premio al Jugador de la Semana por vez 70 en su carrera.

James también tuvo una noche inspirada en el Juego1 de la primera ronda de playoffs ante los Houston Rockets. El veterano terminó con 19 puntos,13 asistencias y 8 rebotes, en la victoria 107-98 sobre el equipo dirigido por Ime Udoka.

El futuro de James se definirá después de finalizar la temporada. Un año más con los Lakers pudiera ser importante para él, el equipo y su carrera.

Más contenido de LeBron James