¿Qué pasará con Bronny James si LeBron se va de los Lakers en la próxima temporada?

LeBron James está cumpliendo la última temporada en su contrato con Los Angeles Lakers, con una gran retribución de 52.63 millones de dólares en esta campaña. Entre el veterano y el club no hay conversaciones de renovación, lo que indica que jugará con otra camiseta en la zafra que viene.

Cambiar de equipo significaría dejar de jugar con su hijo, Bronny, quien todavía tiene contrato con los Lakers, firmado en 2024 por 7.9 millones de dólares por 4 temporadas más, la última de ellas como una opción del club.

De ser la primera pareja de padre e hijos en jugar juntos en la NBA, podrían pasar a ser rivales la temporada que viene y esto podría afectar la confianza de Bronny, quien sigue siendo un jugador del fondo de la rotación del estratega JJ Redick.

James se pronunció esta semana sobre dos ciudades a las que no le gusta ir como jugador visitante y también habló de las críticas que ha recibido por jugar con su hijo, ya que ha surgido la opinión de que Bronny llegó a la liga gracias a la influencia que puede tener su padre.

"Tengo 41 años. Hay dos ciudades en las que no me gusta jugar ahora mismo: Milwaukee y Memphis. ¿Cuál es el problema con eso?", dijo la estrella de los Los Angeles Lakers, según Dave McMenamin de ESPN. "Tampoco me gusta ir a casa (Cleveland), y soy de allí. La gente es ridícula".

"También se enojan con mi hijo por estar en el equipo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La gente necesita encontrar otras formas de poner su energía en cosas que sean importantes. ¿Es en serio? No estoy hablando de la ciudad, como de la gente en Memphis. Simplemente no me gusta quedarme en el Hyatt Centric. ¿Qué hay de malo en eso?".

El rol de Bronny James no cambiará en el futuro inmediato. Sigue siendo un jugador con muchas limitaciones, con un pobre tiro exterior y solo destacando por su defensa en el perímetro. A menos que tenga un desarrollo importante en el verano, el escolta seguirá en un puesto secundario en el equipo de Los Angeles.

Bronny, en su segunda temporada en la NBA, está promediando 2.5 puntos por partido, 0.4 rebotes y 1.1 asistencias, con 7.9 minutos en 38 juegos. Aunque ha aumentado su cantidad de partidos, todavía sigue siendo un jugador con pocos minutos de juego.

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