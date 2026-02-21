Dueño de los Warriors revela si cambiará a Draymond Green por Giannis Antetokounmpo

Los Golden State Warriors han comenzado a trazar su hoja de ruta de cara al verano y uno de los nombres que inevitablemente aparece en la ecuación es el de Giannis Antetokounmpo. Sin embargo, en medio de los rumores sobre un posible canje con los Milwaukee Bucks, la organización de San Francisco ha dejado clara su postura respecto a una de sus máximas leyendas, Draymond Green.

Efectivamente, la posibilidad de que el conjunto de la bahía californiana explore fórmulas para intentar incorporar al doble MVP de la NBA en julio ha generado un intenso debate entorno al citado equipo. No obstante, desde la cúpula directiva del Chase Center han querido enviar un mensaje contundente.

"Es una figura clave en nuestra franquicia. No se intercambia a Draymond Green de forma fácil ni sencilla", aseguró el propietario de los Dubs, Joe Lacob, en el medio ClutchPoints.

Warriors owner Joe Lacob says you don’t trade players like Draymond — and the Warriors were never going to move him for Giannis



“He’s a core person in our franchise. You don’t trade a Draymond Green simply or easily.”



(Via @sfstandard / h/t @ClutchPoints ) pic.twitter.com/IW6UdU9bb7 — NBACentral (@TheDunkCentral) February 20, 2026

La declaración de Lacob no sólo frena especulaciones, reafirma el peso histórico y simbólico que el veterano ala-pívot tiene dentro de la divisa de San Francisco, de la que ya es considerado uno de sus mejores jugadores de siempre. Hay que recordar que el seleccionado a cuatro All-Star fue pieza angular en la conquista de los cuatro campeonatos obtenidos por los Warriors entre 2015 y 2022, aunado a totalizar seis Finales de liga en dicho tramo.

La versatilidad defensiva, el liderazgo emocional y la capacidad para impactar de Green más allá de la estadística tradicional han sido fundamentales en la construcción de la dinastía de Golden State, junto a la notable química exhibida con el probable mejor jugador en la historia de la entidad, Stephen Curry. Asimismo, el díscolo basquetbolista representa un caso singular de lealtad en tiempos modernos, ya que desde su llegada a la NBA sólo ha vestido el uniforme de los Dubs, motivo por el cual, de cumplir íntegramente su actual contrato, que se extiende hasta 2027, alcanzará 15 temporadas con la popular organización.

Esto no significa que los californianos renuncien a soñar en grande. La franquicia que entrena Steve Kerr intentará negociar con Milwaukee una vez culmine el actual ejercicio para explorar un posible traspaso por Antetokounmpo, de las máximas figuras de la competición durante la última década. Sin embargo, cualquier paquete de intercambio deberá estructurarse sin incluir a Draymond Green, cuya continuidad es considerada estratégica tanto en lo deportivo como en lo anímico para los Warriors.

