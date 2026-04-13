El emotivo mensaje de Tyrese Haliburton a la afición de Pacers en el final de temporada

Tyrese Haliburton no pudo ayudar a su equipo, los Indiana Pacers, en la temporada 2025-2026 de la NBA. Vaya que su ausencia se notó, siendo un equipo que pasó de disputar las Finales en la pasada campaña a terminar con el segundo peor récord de la liga, con 19-63.

El base sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho durante el séptimo juego de las Finales de la NBA de 2025 contra Oklahoma City Thunder. Previamente había tenido dolencias en la pantorrilla durante la serie, pero por tratarse de una lucha por el título, decidió seguir jugando.

La afición de los Pacers siempre se preguntarán que hubiera pasado si Haliburton no se lesionaba en ese séptimo partido, cuando tuvo que abandonar la cancha con la ayuda de sus compañeros, entre lágrimas, con grandes gestos de dolor.

Haliburton acompañó a sus compañeros en buena parte de la temporada, siendo la cara del equipo a pesar de no poder estar en la cancha. Eso muestra el compromiso y la relación que tiene el base con la franquicia.

"Don't get used to the Pacers not playing in April, May, and June."



— Tyrese Haliburton. 👏🔥



(via @ESPNNBA)



pic.twitter.com/qdIJ3bdIK2 — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 13, 2026

Los Pacers tuvieron la peor temporada de su historia y quieren recomponer el rumbo en la temporada 2026-2027, con Haliburton sano. El jugador le envió un emotivo mensaje a la afición que tanto sufrió con su equipo durante esta temporada.

"No se acostumbren a que los Pacers no jueguen en abril, mayo y junio", dijo Haliburton en el último encuentro de su equipo en la ronda regular, que terminó con derrota 133-121 ante uno de los mejores equipos de la liga, como lo son los Detroit Pistons.

Haliburton jugó lesionado por amor a su equipo. “Honestamente, ahora mismo, con el tendón de Aquiles roto y todo, no me arrepiento. Lo haría de nuevo, una y otra vez, para luchar por esta ciudad y por mis hermanos. Por la oportunidad de hacer algo especial”, dijo el base en Instagram, justo después de perder la final pasada.

En la temporada pasada, Haliburton promedió 18.6 puntos, 9.2 asistencias y 3.5 rebotes por partido en 73 encuentros, con un 47.3 % en tiros de campo y un 38.8 % en triples. De hecho, lo más impresionante de su actuación la campaña pasada fueron sus actuaciones para las remontadas de su equipo en los playoffs.

The Indiana Pacers finish the season with the worst record and winning percentage in franchise history (19-63) 😬 pic.twitter.com/fYm1SCndrd — Yahoo Sports (@YahooSports) April 13, 2026

¿Cómo fueron las remontadas de los Pacers con Haliburton en los playoffs?

Haliburton fue el gran protagonista de los pasados playoffs de la NBA, consiguiendo remontadas históricas. A la hora del clutch, el escolta siempre apareció y hay cuatro partidos que quedarán grabados en la memoria de los aficionados.

En la primera ronda contra los Bucks, los Pacers perdían por 20 puntos y estuvieron abajo en el marcador cuando quedaban 7.4 segundos. Sin embargo, consiguieron forzar el tiempo extra, lo iniciaron con una racha de 8-0, y consiguieron el triunfo 119-118.

Luego, contra los Cleveland Cavaliers en las semifinales del Este, lograron algo inédito. Indiana parecía perdido, pero gracias a Haliburton, lograron regresar en el último cuarto y terminaron ganando 121-112 gracias a un recital ofensivo del escolta.

Contra los Knicks, en las Finales del Este, los de Nueva York llevaban una ventaja de 14 puntos quedando menos de tres minutos del último cuarto. Pero los Pacers tenían otra misión y gracias a Haliburton empataron, forzaron la prórroga y ganaron en tiempo extra 138-135.

Pero las Finales también tenían su cuota de angustia y dramatismo. Los Pacers estaban abajo por 15 puntos ante Oklahoma cuando faltaban 9:42 minutos en el último cuarto. Haliburton hizo el tiro ganador con 0.3 segundos para comandar una remontada histórica 111-110.

¿Volverán a ser competitivos los Pacers en la temporada 2026-2027?

Todo parece indicar que sí, con un Haliburton sano. Tendrá el respaldo en la pintura de Ivica Zubac, quien le dará estabilidad y potencia en los tableros a un equipo que realmente necesita un cinco abridor con un buen base y un buen pívot.

Además, por el récord tan pobre de la temporada 2025-2026, tienen altas probabilidades de tener una buena escogencia en el Draft de la NBA. Se habla de Cameron Boozer o AJ Dybantsa como posibles escogencias.

Más contenido de NBA