La enorme cantidad de kilos que perdió Luka Doncic para tener éxito en los Lakers

El impacto de Luka Doncic para Los Angeles Lakers no sólo se mide en estadísticas, también en su transformación física.

Es que el estelar base esloveno está firmando posiblemente la campaña más completa de su carrera en la NBA, pues lidera la prestigiosa competición en anotación (33.7 puntos por partido), consolidándose como el eje absoluto del sistema ofensivo de su popular equipo. De hecho, su capacidad para generar ventajas para sí mismo y sus compañeros ha redefinido al entrenador JJ Redick, que goza de uno de las mejores ataques de la actualidad.

Asimismo, marzo ha sido una auténtica exhibición de Luka, quien promedia 37.2 unidades, 8.2 rebotes y 7.1 asistencias, junto a coleccionar 12 desafíos de al menos 30 puntos y seis superando la barrera de los 40, destacando especialmente sus históricos 60 tantos ante el Miami Heat el pasado día 19.

Semejantes prestaciones quizás tengan que ver con lo fino que ahora luce el cuerpo de Doncic, gracias a perder un total de 17 kilos desde el final de la temporada pasada, un cambio evidente del que, de alguna forma, también se ha visto beneficiado el cuerpo técnico de los Lakers.

Luka Doncic has reportedly lost 38 POUNDS since the end of last season 🍔



He had dropped 31 lbs in the offseason and a further 7 lbs during the season.



His improved conditioning has had a MAJOR impact on his recent performance 📈 pic.twitter.com/3ZJxiPLeHh — Basketball Forever (@bballforever_) March 30, 2026

Según reportes del medio especializado Basketball Forever, el ex Dallas Mavericks ya había logrado reducir 14 kilos en la pretemporada, a los que posteriormente sumó tres en plena ronda regular, alcanzando así los 17 kilos totales. Esta mejora en su condición física se ha traducido en mayor resistencia, explosividad y consistencia a lo largo de los encuentros.

Por su parte, Los Angeles ha triunfado en 12 de sus últimos 13 compromisos, racha que lo posiciona como uno de los conjuntos más en forma de la NBA en este tramo decisivo, de la mano de un seis veces All Star que sigue liderando desde la creación y la anotación, ayudando a los suyos a conseguir un equilibrio ofensivo difícil de frenar.

De igual forma, la mencionada evolución en el cuerpo de Luka le ha permitido asumir una mayor carga de minutos en la duela sin perder eficacia, algo fundamental de cara a los playoffs, donde los Lakers lucen encaminados a asegurar el tercer puesto de la siempre hostil Conferencia Oeste, aunque es probable que dicho lugar no le evite toparse en la propia primera ronda con otra potente franquicia, bien sea Minnesota Timberwolves, verdugo de la pasada postemporada, Houston Rockets o los Denver Nuggets de Nikola Jokic.

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