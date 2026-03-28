Luka Doncic critica en español a los votantes al MVP de la NBA

La carrera por el MVP de la NBA entra en su tramo decisivo, con un Luka Doncic que, a priori, debería estar metido de lleno en las papeletas a raíz del excelso momento que atraviesa en lo individual y colectivo.

Sin embargo, poco ha importado que el genio esloveno de Los Angeles Lakers promedie 37.2 puntos en marzo, incluyendo la consecución de seis desafíos de al menos 40 unidades. Es que el estelar base ha bajado del segundo al cuarto lugar en el rating de la prestigiosa competición camino al anhelado galardón.

De ese modo y tras conseguir 41 tantos en la victoria de Lakers por 116-99, el viernes frente a Brooklyn Nets, Luka dejó claro en conferencia de prensa, y en castellano, su frustración por el hecho de ver bajar su favoritismo al MVP. "Cuanto mejor juego, voy más pa' abajo en los ratings, así que no sé qué más puedo hacer".

Luka en español sobre sus expectativas por el MVP:

"Ojalá, pero cuanto mejor juego, voy más pa' abajo en los ratings, así que no sé qué más puedo hacer."pic.twitter.com/Cm24z6uSwQ — NLB (@NBALAKERSBLOG) March 28, 2026

El malestar del seis veces All Star llega en un momento clave de la campaña, cuando la lucha por el Más Valioso se intensifica y nombres como Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama y Nikola Jokic se consolidan en plan de aspirantes firmes al galardón. Claro que desde la perspectiva de Doncic, su rendimiento constante y peso dentro de unos Lakers que han saltado hasta el tercer lugar del hostil Oeste, deberían tener un reconocimiento mayor.

Asimismo, la progresión del ex Dallas Mavericks no se ha limitado únicamente al apartado ofensivo, ya que ha mostrado una mejora notable en defensa a lo largo de los meses recientes, aspecto que tradicionalmente había sido señalado como su debilidad en la candidatura al citado galardón. No en vano, el Wonder Boy se convirtió en el primer miembro del popular club de Hollywood en alcanzar al menos 100 robos con 30 puntos de media en un curso desde que el mítico Kobe Bryant lo hiciera en la 2012/2013, sin olvidar que marcha sexto en robos en toda la NBA, cortesía de 1.6 por partido.

Aunque Wembanyama y Gilgeous-Alexander continúan captando la atención mediática de los votantes gracias a sus impactos en los dos costados de la duela, junto a que sus franquicias pelean por el primer lugar del Oeste; al tiempo que Jokic no deja de coleccionar las estadísticas más integrales de la liga, la sensación desde el entorno de Luka es que, pese a su temporadón, no recibe el crédito comercial que merece.

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