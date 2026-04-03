Entrenador de Lakers anuncia cuando regresará Marcus Smart de su lesión

A pocos días para que comiencen los playoffs de la NBA, los Lakers han tenido problemas de lesiones, en medio de la racha más positiva de victorias que han tenido en la temporada. A pesar de la derrota ante el Oklahoma City Thunder del jueves, el equipo californiano vive un gran momento.

Llegar a los playoffs con la artillería sana es el principal objetivo del entrenador JJ Redick. Marcus Smart tuvo un gran impacto en la primera mitad de la temporada, gracias a sus sacrificios en defensa y a su atinado disparo desde la larga distancia.

Smart se perdió su sexto encuentro seguido, en la derrota 139-96 de los Lakers ante el Thunder. De acuerdo con el entrenador, Smart participó en un entrenamiento y podría jugar este domingo contra los Dallas Mavericks.

Las alarmas se prenden en los Lakers por la lesión de su principal estrella, Luka Doncic, quien abandonó el encuentro ante OKC en el tercer cuarto por un problema en el tendón de la corva izquierda.

Marcus Smart (ankle) ruled out for Thursday. — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 1, 2026

Tener a Smart de vuelta puede ayudar en la rotación del entrenador Redick, que tendrá que hacer malabares para que no se note la ausencia de Doncic en este cierre de temporada regular. El veterano padece una lesión en el tobillo, pero ya parece estar recuperado.

Los Lakers venían de ganar 12 de sus anteriores 13 compromisos, manteniendo una lucha tremenda con los Denver Nuggets por la tercera posición del Oeste. Cerrar la ronda regular en ese puesto es clave para Los Angeles, ya que tendrían la ventaja de iniciar los playoffs en casa y evitar a OKC hasta las eventuales Finales de Conferencia.

Los Lakers han sufrido lesiones de sus jugadores estelares durante toda la campaña, pero el buen manejo de la rotación le ha permitido al equipo mantenerse en los primeros lugares de su conferencia, gracias a lo que ha hecho su entrenador.

Redick ha dicho que seguirán siendo cautelosos y no traerán de vuelta a Smart hasta que esté al 100%, considerando que el inicio de los playoffs está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, se espera que pueda ver algunos minutos ante Dallas.

Jake LaRavia ha hecho un buen trabajo en el quinteto inicial de los Lakers y aportando defensa ante la ausencia de Smart. Bronny James también ha visto minutos, ocupando el puesto de escolta suplente y dando buenos minutos en defensa.

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