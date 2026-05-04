Entrenador de Lakers cree que el Thunder es uno de los mejores equipos de la historia de la NBA

Los Lakers se preparan para "bailar con la más fea" en las Semifinales de Conferencia de la NBA. Ese refrán popular le viene bien al equipo californiano, que enfrentará al actual campeón de la liga y al equipo más regular de todo el torneo, el Oklahoma City Thunder.

El Thunder dominó el Oeste con el mejor récord de toda la liga, con 64 victorias y 18 derrotas. Además, le ganaron los cuatro compromisos que disputaron a los Lakers y en tres de ellos la diferencia fue de 29 puntos o más.

En la previa de la serie, que iniciará este martes en el Paycom Center de Oklahoma, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, alabó el trabajo del equipo del Thunder y de su entrenador.

"Es uno de los mejores equipos en la historia de la NBA. Son tan buenos. Creo que nuestros chicos lo reconocen y lo respetan, y sabemos qué tipo de tarea tenemos por delante", dijo Redick, rodeado de periodistas, en una de las últimas prácticas de su equipo antes de la serie.

Redick también elogió al entrenador Mark Daigneault, quien tiene apenas 41 años, su misma edad, y ya sabe lo que es ser campeón de la NBA.

"Creo que ha hecho un trabajo excepcional en un mercado de alto perfil, obviamente, con un equipo de alto perfil. Simplemente se ha concentrado en su trabajo y ha puesto a su equipo en posiciones ventajosas en ambos lados de la cancha. Ha manejado muy bien muchas situaciones diferentes. Y le tengo un gran respeto como entrenador", añadió el estratega de los Lakers.

El Thunder superó sin problemas la primera serie de playoffs, con un categórico 4-0 sobre los Phoenix Suns. Jugaron gran parte de esos encuentros sin una de sus estrellas, Jalen Williams, quien está día a día y no hay una fecha confirmada para su regreso a las canchas.

Redick compara al Thunder con los Chicago Bulls de los 90'

En su conversación con los periodistas, Redick intervino y comparó al actual plantel del Thunder con el histórico equipo de los Chicago Bulls de la década de los 90' y el de los Golden State Warriors de la década del 2010.

“Vimos una estadística en nuestra reunión matutina esta mañana, como equipos que han tenido dos o más calificaciones netas mejores consecutivas o incluso más que eso, 10 o más en temporadas consecutivas”, dijo Redick. “Estás hablando de los Bulls del 95-96, los Bulls del 96-97 y los Warriors del 2015-17. Literalmente estás hablando de dos de los mejores equipos de todos los tiempos".

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