Entrenador de Lakers JJ Redick se rinde ante el Thunder: "Es un equipo increíble"

El Oklahoma City Thunder derrotó 131-108 a Los Angeles Lakers en el Juego 3 de las Semifinales de la Conferencia Oeste y colocó la serie 3-0 a su favor. La superioridad de OKC ha sido notable durante toda la campaña y el entrenador JJ Redick no tuvo otra opción sino rendirse ante su oponente, que seguramente barrerá su segunda serie de playoffs seguida de esta postemporada.

"Nos han pateado el trasero en tres juegos seguidos, por más que su MVP Shai Gilgeous-Alexander no ha tenido una serie tan impresionante. Es un equipo de baloncesto increíble", afirmó Redick en rueda prensa tras no poder sobreponerse tras un tercer cuarto fatídico para los Lakers.

Para Redick, el Thunder es uno de los mejores equipos de la historia de la NBA y antes de la serie siempre mostró respeto por el grupo que ha dominado la Conferencia Oeste en las últimas dos campañas.

JJ Redick kept it real after the Lakers fall to 0-3 vs. the Thunder 😬 pic.twitter.com/78KP4qTMxb — Yahoo Sports (@YahooSports) May 10, 2026

LeBron James, por su parte, también elogió lo que mostró el Thunder en el Juego 3, asegurando que la intensidad y acierto en sus tiros hace de OKC un equipo casi invencible.

"Son extremadamente buenos de principio a fin", declaró James tras el partido. "Y no levantan el pie del acelerador", afirmo quien terminó con 19 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias.

"Quiero decir, obviamente el tercer cuarto; ahí empezó todo", dijo James refiriéndose en cuándo OKC comenzó a alejarse en el marcador. "Nos faltó energía y esfuerzo, y permitimos que nos endosaran un parcial de más de 30 puntos en ese cuarto".

"En ese tercer cuarto no logramos anotar nuestros tiros", prosiguió James. "Diría que no defendimos ni logramos detener su ataque. Defendimos, sí, pero no conseguimos frenarlos y permitimos que, en cierto modo, se hicieran con el control del partido".

¿Cómo quedó la serie particular entre Lakers y Thunder esta temporada?

Tres de las cuatro victorias del Thunder contra los Lakers fueron por 29 puntos o más, una señal de que será muy complicado para el equipo de Los Angeles mantenerse competitivos ante uno de los mejores equipos de la liga.

Juego 1 de ronda regular: Thunder 121 - 92 Lakers. Shai Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 30 puntos en la victoria en Oklahoma el 12 de noviembre de 2025.

Juego 2 de ronda regular: Lakers 110-119 Thunder. Jalen Williams lideró la victoria de Oklahoma en Los Angeles el 9 de febrero.

Juego 3 de ronda regular: Thunder 139-96 Lakers. Shai Gilgeous-Alexander terminó con 28 puntos en la victoria en el Paycom Center el 2 de abril.

Juego 4 de ronda regular: Lakers 87-123 Thunder. Shai Gilgeous-Alexander lideró a OKC con 25 puntos y ocho asistencias, en el Crypto.com Arena de Los Angeles el 7 de abril.

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