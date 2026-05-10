Las declaraciones de LeBron James tras estar 0-3 en la serie de playoffs ante el Thunder

El Oklahoma City Thunder está muy cerca de barrer a Los Angeles Lakers en el marco de las Semifinales de la Conferencia del Oeste (0-3), la que sería su segunda serie seguida ganada en los presentes playoffs por un 4-0 contundente. Su superioridad ante el conjunto angelino ha sido tal, que ni LeBron James pudo negar el increíble funcionamiento de los actuales campeones de la liga.

OKC derrotó 131-108 a los Lakers en el Juego 3 de la serie en el Crypto.com Arena, a pesar de que se fue al descanso con un marcador adverso.

"Son extremadamente buenos de principio a fin", declaró James tras el partido. "Y no levantan el pie del acelerador", afirmo quien terminó con 19 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias.

El Thunder registró un 56% de acierto en tiros de campo y abrumó a los Lakers con una anotación muy repartida, incluso a pesar de que el vigente ganador del MVP, Shai Gilgeous-Alexander, terminó con 23 puntos. Chet Holmgren, Ajay Mitchell, Jared McCain y Alex Caruso dieron la cara como los actores de reparto de un equipo ensamblado para no tener fisuras.

Can the Lakers become the first team EVER to come back from 0-3 in the playoffs? 😬 pic.twitter.com/hlfoIafERa — Yahoo Sports (@YahooSports) May 10, 2026

"Quiero decir, obviamente el tercer cuarto; ahí empezó todo", dijo James refiriéndose en cuándo OKC comenzó a alejarse en el marcador. "Nos faltó energía y esfuerzo, y permitimos que nos endosaran un parcial de más de 30 puntos en ese cuarto".

"En ese tercer cuarto no logramos anotar nuestros tiros", prosiguió James. "Diría que no defendimos ni logramos detener su ataque. Defendimos, sí, pero no conseguimos frenarlos y permitimos que, en cierto modo, se hicieran con el control del partido".

Antes de la serie, el Rey fue enfático en decir que el Thunder es uno de los mejores equipos de la historia de la NBA, asegurando que sería muy difícil derrotarlos.

"Son uno de los equipos de baloncesto más históricos, tanto ofensiva como defensivamente, que nuestra liga haya visto. Y tienen a uno de los jugadores más eficientes en la historia de la liga y que probablemente será el MVP de nuevo. Así que no podemos descuidar los detalles si queremos darnos una oportunidad de ganar partidos", dijo James en el podcast que tiene con Steve Nash, Mind The Game.

"No podemos omitir detalles en el plan de juego. Y sabemos que no podemos detenerlo todo. Es imposible. Son así de buenos. Pero si podemos controlar lo controlable —que es no perder el balón, porque sabemos lo buenos que son interceptando pases y lo activos que son con las manos, además del atletismo y la velocidad con la que juegan— entonces podremos darnos una oportunidad. Y eso es todo lo que puedes pedir en la postemporada: una oportunidad para competir y luchar por ganar partidos”, añadió.

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