Entrenador de Lakers se rinde ante LeBron James: "Es el mejor jugador de la historia"

La clasificación de Los Angeles Lakers a las Semifinales de Conferencia, dejando en el camino a los Houston Rockets, estuvo liderada por LeBron James, quien al no tener a Luka Doncic durante toda la serie y contar con un Austin Reaves sólo para los Juegos 5 y 6, se puso el equipo en sus hombros a sus 41 años de edad.

En el sexto juego del emparejamiento, el cual ganaron los angelinos con marcador de 98-78, LeBron fue el líder del equipo, finalizando con 28 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.

A su edad, James demostró que aún sigue siendo un jugador élite en la NBA y que no está listo para retirarse de las canchas, yendo a la agencia libre como una de las perlas del mercado.

Por ello, el entrenador, JJ Redick, fue enfático en rueda de prensa al decir que LeBron será siempre recordado como uno, si no el mejor jugador de la historia de la liga.

"Él tiene la habilidad de marcar el ritmo para todos los jugadores del equipo. Tiene la carrera más impresionante para cualquier jugado de la liga y es uno, si no el mejor jugador de todos los tiempos", dijo Redick tras amarrar el boleto a las Semifinales de Conferencia ante el Oklahoma City Thunder.

JJ Redick on LeBron James:



“To me, he’s had the greatest career of any NBA player. You can argue all you want… He’s one of, if not the greatest of all time.” pic.twitter.com/JpE73znJON — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 2, 2026

James, por su parte, alabó el trabajo del equipo, quitándose los reflectores en una serie en que la que también aprovechó la ausencia de Kevin Durant, quien sólo pudo disputar un encuentro por molestias en la rodilla y el tobillo.

"Fue un trabajo de equipo. Todos hicimos lo que teníamos que hacer en la cancha. Rui Hachimura convirtió triples importantes hoy, Luke Kennard tuvo unos primeros juegos increíbles y todos tuvimos que elevar el nivel por las ausencias que tuvimos", dijo LeBron a ESPN tras el partido ante Houston.

Cabe recordar que James sigue siendo tendencia en la NBA, al punto de ser el jugador más visto de la liga en la temporada 2025/26. El Rey lideró el ranking de la liga de los jugadores con más visualizaciones de la zafra recién concluida, con 2.85 billones.

James superó en la lista a nombres como Victor Wembanyama (2.43 billones), su compañero Luka Doncic (2.11 billones), Stephen Curry (1.87 billones), Nikola Jokic (1.23 billones), Shai Gilgeous-Alexander (1.14 billones), Kevin Durant (1.03 billones) y hasta a Austin Reaves (696 millones), otro de sus aliados en los Lakers que recibe mucha atención tanto en televisión como en redes sociales.

LeBron irá a la agencia libre tras cerrar la campaña con 20.9 puntos por partido, 6.1 rebotes, 7.2 asistencias, 51.5% en tiros de campo, 31.7% en triples y 73.7% en tiros libres.

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