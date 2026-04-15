¿Qué equipo puede enfrentar los Lakers si eliminan a los Rockets en la primera ronda de playoffs?

Los aficionados de Los Angeles Lakers comienzan a sacar cuentas, entusiasmados de que su equipo va a comenzar su andar en los playoffs de la NBA. Los dirigidos por JJ Redick se medirán a los Houston Rockets en la primera ronda de la Conferencia Oeste.

Los Lakers, por haber clasificado como el cuarto sembrado de su conferencia, se medirán a los Rockets, que avanzaron como quintos y contarán con la ventaja de la localía, al jugar los dos primeros partidos en el Crypto.com Arena de Los Angeles.

Aunque los Lakers tienen la desventaja de no poder contar con Austin Reaves y Luka Doncic, quienes se encuentran en el proceso de recuperarse de lesiones, hay expectativas de poder hacer una buena serie ante Houston, sobre todo por cómo terminaron la ronda regular.

Los Lakers finalizaron el calendario ganando tres partidos de forma consecutiva, con LeBron James como su principal anotador, ante las notables ausencias. De hecho, el veterano fue elegido como Jugador de la Semana en el último lapso de la ronda regular, ganando el premio por vez 70 en su carrera en la NBA.

DeAndre Ayton, Rui Hachimura y Marcus Smart serán jugadores claves para suplir los puntos de Reaves y Doncic, que obviamente serán extrañados.

¿Qué equipo puede enfrentar los Lakers si eliminan a los Rockets?

Si los Lakers logran derrotar al equipo liderado por Kevin Durant, se enfrentarían en las semifinales del la Conferencia Oeste al ganador entre el Oklahoma City Thunder, mejor equipo del Oeste, y el octavo clasificado, que saldrá del ganador del Play-In.

El rival más probable es Oklahoma, por lo que fue su récord de temporada regular, de 64 victorias y 18 derrotas. Luce improbable que el vigente campeón de la NBA se quede en la primera ronda de la postemporada.

El octavo clasificado podrían ser los Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors o Los Angeles Clippers. Oklahoma conocerá a su rival el 17 de abril, después de los resultados finales del torneo Play-In.

Sin embargo, no parece que ninguno de estos equipos puedan hacerle frente al equipo que tiene a Shai Gilgeous-Alexander, el principal candidato al MVP de la temporada, como su máxima figura.

Cabe destacar que si los Lakers avanzan, no tendrían ventaja de localía ante el Thunder por ser el sembrado número uno de su conferencia, pero sí jugarían primero en casa en dado caso que el octavo clasificado logre avanzar a las semifinales, en el escenario más hipotético.

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