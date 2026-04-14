Lakers vs. Rockets: ¿Quién tiene mejor plantilla en los playoffs de 2026?

En condiciones normales, la serie de primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026 entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets tendría que ser de las más atractivas.

Es que ambos elencos pertenecen a una Conferencia Oeste siempre hostil y en la que se encuentran auténticas potencias de la liga, y varias franquicias llamadas a pelear en serio por el anillo. Mientras los californianos culminaron cuartos en la regular (53-29), los texanos (52-30) fueron quintos, así que la eliminatoria, al mejor de siete juegos, empezará en Hollywood.

Claro está, las sonadas lesiones de Luka Doncic (tendón de la corva) y Austin Reaves (oblicuo) condicionarán la llave y limitarán el potencial del club de púrpura y oro, a no ser que sean reactivados al inicio de la eliminatoria y recuperen versiones altas.

De cualquier forma, se realizará una comparativa, posición por posición, entre Los Angeles y Houston, incluyendo las segundas unidades de cada divisa, con miras a esta interesante serie de playoffs.

1. Base armador: Marcus Smart vs. Amen Thompson

Es cierto que Smart ostenta amplia experiencia y bagaje en postemporada, pero para el entrenador en jefe de los californianos, JJ Redick, no puede ser lo mismo utilizar al ex Boston Celtics que a una máxima luminaria de la NBA como Doncic, quien, de accionar, seguro será a partir del cuarto o eventual quinto choque.



En cambio, Ime Udoka sí contará con su teórico armador titular, el integral y ascendente Amen Thompson, un elitista defensor que también puede anotar con consistencia (18.3 puntos de media) y repartir el balón (5.3 asistencias). Con la baja de Luka, los Cohetes sacan una importante ventaja.



Ventaja: Rockets (o Lakers si vuelve Doncic)

2. Escolta: Jake LaRavia vs. Josh Okogie

A sus 24 años, LaRavia exhibe mayor capacidad ofensiva que Okogie; no obstante, el 2 de los Rockets es un verdadero perro de presa y componente importante para el coach Udoka protegiendo el perímetro.



Asumiendo que los Lakers tampoco dispondrán de Reaves, al menos en los compromisos iniciales, da la sensación que ninguno de los dos quintetos basarán sus esperanzas en lo que hagan sus escoltas.



Ventaja: Empate (o Lakers si vuelve Reaves)

3. LeBron James vs. Kevin Durant

Batalla no sólo de actuales referentes en ataque de sus entidades; se trata de dos de las grandes leyendas vivas de la NBA e íconos generacionales, de probada valía en playoffs y Finales de liga (cuatro MVP de James en esta instancia y dos de Durant).



LBJ ha elevado sus prestaciones en los recientes cotejos debido a las mencionadas ausencias de Doncic y AR15; sin embargo, con 41 años de vida no se le debe exigir como en antaño. Mientras tanto, KD no deja de ser uno de los mejores anotadores de este deporte (26.0 PTS, 87.4%TL, 52.0% T2, 41.3% T3); motivo por el que Houston sale ganando en el matchup.



Ventaja: Rockets

4. Rui Hachimura vs. Jabari Smith Jr.

El japonés dio saltos cualitativo en las semanas previas, respecto a su impacto anotador con los del sur de California (promedia 14.5 en este abril contra 11.5 en toda la campaña); no obstante, Smith Jr. es otro de los prometedores talentos del elenco espacial con enorme virtudes en ambos costados del tabloncillo.



Aunque Hachimura cuenta con la experiencia, la tercera escogencia global del draft de 2022 le supera en herramientas totales en una cancha de baloncesto.



Ventaja: Rockets

5. Deandre Ayton vs. Alperen Şengün

Es cierto que ha mostrado cosas destacadas en algunos tramos de esta 2025/2026, pero también lo es que el bahameño nunca ha explotado todas sus virtudes; incluso, ha involucionado en defensa en su primer ejercicio en el Crypto.con Arena.



Nada que ver con el prodigioso centro turco, invitado a los últimos dos All-Star de la NBA y, probablemente, el 5 más talentoso de la competición después de Nikola Jokic y Victor Wembanyama.



Ventaja: Rockets

6. Banca

Con las eventuales bajas de Doncic y Reaves, Redick y sus Lakers también lucen mermados en la banca, ya que los tiradores Luke Kennard y Dalton Knecht, igual que el recién inscrito para los playoffs y promovido de la G-League, Nick Smith Jr., emergen de suplentes en el backcourt, al tiempo que Jarred Vanderbilt, Jaxson Hayes y Maxi Kleber, quien suele tener problemas físicos, no dan fiabilidad en roles de suplentes en el poste bajo.



En este apartado los Rockets también pueden marcar diferencias, considerando que en la segunda unidad esperarán sus turnos el prometedor armador Reed Sheppard, su colega Aaron Holiday, los versátiles aleros y especialistas defensivos Dorian Finney-Smith y Tari Eason y el pívot suizo Clint Capela, de 16 series de experiencia en postemporada.



Ventaja: Rockets

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