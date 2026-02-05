El equipo que salió de la lucha por adquirir a Giannis Antetokounmpo en un cambio con los Bucks

Giannis Antetokounmpo está listo para salir de los Milwaukee Bucks en las próximas horas, y pese a que tiene a varias organizaciones importantes tras su talento, hay una que se salió de la lucha por sus servicios: los Minnesota Timberwolves.

Brian Windhorst, de ESPN, informó que los Wolves no podrán costear el alto precio que Milwaukee le puso al griego, quien de no ser traspasado podría ser dado de baja por lo que resta de campaña de la NBA.

Esta semana Shams Charania informó que el Miami Heat, Timberwolves, Golden State Warriors y New York Knicks eran los favoritos para hacerse con su talento, eso por la fuerza de sus arcas para amortiguar su contrato y porque tienen las piezas de cambio necesarias para tentar a los Bucks. No obstante, Minnesota podría dejar pasar a Giannis al no tener la urgencia de reforzar sus tableros en este mercado de canjes.

Esta temporada Giannis promedia 28 puntos por partido, 10 rebotes, 5.6 asistencias, 64.5% en tiros de campo, 39.5% en triples y 65.8% en tiros libres, números que caerían bien en cualquier equipo competitivo, como los antes mencionados. Ahora, y con los Wolves fuera de la carrera y los Warriors teniendo en sus filas a Kristaps Porzingis, el Heat y los Knicks lucen como los primeros en la fila a ejecutar el cambio por Antetokounmpo.

The Timberwolves have "moved on" from trying to acquire Giannis Antetokounmpo despite "very aggressively trying" to get a deal done with Milwaukee ahead of the trade deadline, per ESPN's Brian Windhorst. pic.twitter.com/tBHKsEwkLG — Yahoo Sports (@YahooSports) February 5, 2026

Y es que Golden State logró un cambio con los Atlanta Hawks para recibir a Porzingis, entregando al equipo de Georgia los derechos del prometedor Jonathan Kuminga y el veterano Buddy Hield. ¿Será este canje un mensaje claro sobre que saldrán de la lucha por Giannis este 5 de febrero?

Cabe recordar que además de las piezas que tendrán que entregar a los Bucks, el equipo que quiera a Giannis tendrá que asumir su contrato restante.

¿Cómo es el contrato de Giannis Antetokounmpo con los Bucks?

Antetokounmpo firmó un contrato con Milwaukee por 3 años y 175.3 millones de dólares; acuerdo que le hará ganar 54.1 millones de dólares esta campaña, $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en lo que es una opción de jugador.

Por ello, no cualquier organización de la NBA tiene el poder de absorber esta cantidad de dinero, que de seguro hará cambiar la nómina del equipo que lo obtenga de cara a la próxima campaña.

El curriculum de Giannis hará del equipo que le dé la bienvenida favorito, no en vano tiene 9 selecciones al Juego de Estrellas, 9 presencia en el Equipo All NBA, dos premios Jugador Más Valioso y el campeonato de la liga en 2021 con los Bucks, con los que fue el MVP de esas Finales.

