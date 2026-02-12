¿Estará Luka Doncic en el Juego de Estrellas de la NBA con el Equipo del Mundo?

Los Angeles Lakers siguen viéndose afectados por la salud de sus principales figuras, incluyendo un Luka Doncic quien no estará este jueves ante Dallas Mavericks, motivo por el que perderá su cuarto partido corrido.

Efectivamente, un reporte del periodista Brian Windhorst confirmó que el base esloveno se ausentará de la duela del Crypto.com Arena versus su antigua escuadra por su recurrente lesión en la corva. Dicho informe dice lo siguiente: "(Luka) sigue progresando en su rehabilitación y espera poder participar en el Juego de las Estrellas del domingo con el Team World".

Doncic sufrió las molestias durante la victoria de Lakers por 119-115 frente a Philadelphia 76ers el pasado 5 de febrero, abandonando el choque en los minutos finales de la primera mitad, antes de ser descartado para regresar en el complemento debido a dolores en la parte posterior de la pierna.

Tras aquel cotejo, el entrenador en jefe JJ Redick explicaba a los medios la situación del líder anotador de la actual zafra de NBA: "No se sentía lo suficientemente bien como para volver al juego. Tampoco el personal médico lo veía bien, así que lo dejamos fuera. Le harán unas pruebas de imagen. Es demasiado pronto para diagnosticar la lesión; sólo es una molestia en el tendón de la corva".

Luka Doncic está en su primera campaña completa con Los Angeles Lakers, a donde llegó desde Dallas Mavericks en febrero de 2025 | Jerome Miron-Imagn Images

De igual forma, la enfermería ha sido un factor recurrente para los Lakers en la presente campaña. LeBron James estuvo ausente durante los primeros 14 partidos motivado a una ciática, mientras que Austin Reaves regresó recientemente tras perderse otros 14 compromisos gracias a una distensión en la pantorrilla.

Pero Luka había mostrado una notable regularidad física a lo largo de la 2025/2026, al punto que, previo al citado inconveniente, su ausencia más prolongada había sido de tres encuentros, entre el 26 y el 29 de octubre cuando se lesionó un dedo.

Por otro lado, el canterano del Real Madrid de baloncesto resultó seleccionado por sexta ocasión, y de titular, al All-Star, considerando que, además de comandar la liga en anotación (32.8 puntos de media), reúne 7.8 rebotes, 8.6 asistencias y un buen 35.5% en triples a lo largo de 42 desafíos en su primer ejercicio completo con los del sur de California.

De accionar en el Intuit Dome este 15 de febrero, Doncic será uno de los referentes de un equipo internacional que retará a dos combinados de estrellas estadounidenses en la edición número 75 del clásico de mitad de temporada.

