¿Cuál es el estatus de Victor Wembanyama en los Spurs para el Juego 4 ante los Trail Blazers?

Los San Antonio Spurs continúan atentos a la evolución física de Victor Wembanyama mientras avanza su serie de primera ronda de playoffs frente a Portland Trail Blazers.

Sin embargo, el periodista Shams Charania confirmó que el prodigioso pívot francés se uniformará en el cuarto partido, este domingo en Portland, así que saldrá del protocolo de conmoción cerebral de la NBA.

La situación de Wemby se había originado durante el segundo encuentro de la eliminatoria, disputado en San Antonio, cuando sufrió un fuerte impacto tras golpearse la barbilla contra el tabloncillo. A partir de entonces, el cuerpo médico de los Spurs había seguido de cerca su recuperación, evaluando diariamente su respuesta a las distintas etapas del protocolo establecido por la liga.

Aunque el gigante galo no pudo participar en el tercer compromiso, que terminó con victoria para los texanos, el entrenador interino de dicho club, Mitch Johnson, ya había ofrecido señales positivas en conferencia de prensa, detallando que el doble All Star mostraba avances importantes y se encontraba respondiendo favorablemente al tratamiento y a las evaluaciones neurológicas correspondientes.

San Antonio's Victor Wembanyama has cleared concussion protocol and will play in Game 4 against the Portland Trail Blazers (3:30 pm ET on ESPN), per me and @malika_andrews. pic.twitter.com/kEkfdLGL4I — Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026

Por ello, la evolución del estado físico de Wembanyama resultó clave para los Spurs, especialmente considerando el momento que atraviesan esta serie de primera ronda, la cual lideran 2-1 y tienen la oportunidad de ampliar su ventaja antes de regresar a casa para el quinto careo. Claro está, la prioridad dentro de la franquicia continuará siendo la salud del estelar jugador por encima de cualquier urgencia competitiva.

Hay que recordar que el protocolo de conmoción cerebral de la NBA exige que los atletas completen diferentes fases de recuperación previo a recibir autorización médica para volver a la actividad. Estas etapas incluyen controles físicos, ejercicios cardiovasculares progresivos y revisiones neurológicas que permitan descartar síntomas persistentes.

La presencia del Alien representa un factor determinante para San Antonio, tanto que en su debut absoluto en playoffs, el pasado 19 de abril, anotó 35 puntos y confirmó el impacto que puede generar en escenarios de máxima presión. Ya durante la ronda regular, Wembanyama consolidó su estatus de luminaria emergente de la NBA al ser reconocido como Jugador Defensivo del Año y aparecer entre los tres finalistas al MVP, gracias a promedios de 25.0 unidades, 11.5 rebotes y 3.1 tapones.

En definitiva, los Spurs buscarán dar un paso importante en la llave contra Blazers, a sabiendas que disfrutarán de su máxima estrella en el cuarto partido.

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