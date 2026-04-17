Ex asistente de los Lakers será el primero en declararse culpable del escándalo de apuestas ilegales en la NBA

Damon Jones, ex jugador de la NBA y antiguo asistente de Los Angeles Lakers, está a punto de convertirse en el primer implicado en declararse culpable dentro de una amplia investigación federal sobre apuestas ilegales y fraude vinculados al baloncesto profesional en Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales que reveló la agencia AP, Jones comparecerá el próximo 6 de mayo en un tribunal federal de Brooklyn para cambiar su declaración inicial de inocencia. El otrora armador enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, relacionados tanto con partidas de póker manipuladas como con el uso de información privilegiada para apuestas deportivas.

Las autoridades sostienen que quien fuera asistente "no oficial" de los Lakers, entonces entrenados por Darvin Ham en la 2022/2023, habría compartido datos confidenciales con apostadores sobre el estado físico de figuras de dicha escuadra, principalmente LeBron James y Anthony Davis. En uno de los casos, presuntamente alertó a un cómplice sobre la posible ausencia del Rey previo a un partido entre los californianos y Milwaukee Bucks en febrero de 2023, sugiriendo realizar jugadas antes de que la información se hiciera pública.

Former NBA player and assistant coach Damon Jones is expected to become the first person to plead guilty in a gambling sweep that led to the arrests of more than 30 people, including reputed mobsters and other basketball figures. https://t.co/Z2zY5QCuZm — ESPN (@espn) April 16, 2026

En otro episodio, fiscales aseguran que el ex basquetbolista de 49 años recibió 2.500 dólares de un apostador identificado como Marves Fairley a cambio de un dato sobre una supuesta limitación de minutos de Davis en un encuentro versus Oklahoma City; sin embargo, dicha información resultó incorrecta, lo que provocó pérdidas significativas para la persona que invirtió dinero.

Jones también aparece en una trama de póker ilegal en la que, según la acusación, se utilizaban métodos sofisticados para manipular partidas, incluyendo dispositivos tecnológicos y vigilancia encubierta. Su rol habría sido atraer jugadores desprevenidos aprovechando su fama de personalidad de la NBA, así que, aparentemente, habría recibido un pago similar de 2.500 dólares gracias a ello.

Este caso forma parte de una redada mayor que incluyó a más de 30 personas, entre ellas leyendas del baloncesto como Chauncey Billups, igual que el piloto Terry Rozier, quien perteneció hasta el curso anterior al Miami Heat, además de presuntos miembros del crimen organizado vinculados a familias tradicionales de Nueva York. De acuerdo a los fiscales, las operaciones ilegales estaban conectadas con estructuras criminales que exigían una parte de las ganancias y utilizaban intimidación y violencia para garantizar el flujo de dinero.

Jones jugó entre 1999 y 2009 en la NBA, pasando por 10 equipos, principalmente Cleveland Cavaliers, Milwauke y Miami, en los que se destacó en faceta de especialista en tiros de tres. Fue compañero de LeBron en los Cavs y posteriormente formó parte de la asesoría técnica en el anillo de campeón de 2016.

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