La extensión de contrato que podría firmar Austin Reaves con los Lakers en verano

Lo que alguna vez fue una de las historias más improbables de la NBA (que un jugador no seleccionado en el draft terminara convertido en pieza clave de una franquicia histórica), está a punto de traducirse en una recompensa económica monumental. Semejante historia sería protagonizada por Austin Reaves.

Es que el periodista Dave McMenamin reveló que Los Angeles Lakers se encaminan a darle este verano una extensión máxima al escolta de 27 años, en vías de confirmarlo como pieza importante del proyecto o, por qué no, enviarlo en un paquete a otro equipo por una luminaria de la competición, al estilo de Giannis Antetokounmpo.

McMenamin detalló que AR15 acordaría con Los Angeles por 241 millones de dólares y cinco campañas, lo que equivale a $48.2 millones de media en cada contienda, cifra inmensamente superior a los $13.937.574 que percibe en la 2025/2026.

Hay que recordar que el tirador de cuarto año rechazó una propuesta de extensión por $89.2 millones el verano pasado, apostando por su progresión e impacto dentro del popular equipo; una decisión acertada, ya que se encuentra en el mejor curso de su carrera, producto de topes personales en puntos (25.4), rebotes (5.0) y asistencias (6.0), agregando notables 86.7% en libres, 50.8% de campo y 37.6% en triples.

De acuerdo con las reglas del actual Convenio Colectivo de Trabajo (CBA), los Lakers estarán en posición de ofrecerle a Reaves el citado contrato. Eso sí, su salario rondaría los 41.5 millones de dólares en la 2026/2027, equivalente al 25% del tope salarial estimado, mientras que subiría paulatinamente en las siguientes zafras.

Claro que, el escenario sería diferente si el ascendente escopetero decidiera explorar la agencia libre en julio. En ese caso, el máximo pacto disponible sería de cuatro contiendas y $178.500.000, una diferencia sustancial tanto en duración como en monto total, el cual, además, acrecentaría el interés de franquicias del calibre de los Brooklyn Nets, carentes de una estrella de la liga.

Pero al margen de las cifras y el ruido del mercado, el propio Austin Reaves ha reiterado públicamente su intención de permanecer en la entidad de Hollywood y pelear por campeonatos, así que de concretarse la renovación, su historia dará un giro definitivo: de ser considerado uno de los contratos más valiosos por su bajo costo, pasaría a integrar el selecto grupo de estrellas mejor pagadas del baloncesto profesional y ocuparía la segunda casilla entre los escoltas, sólo superado por los $244.6 millones del acuerdo de Anthony Edwards con Minnesota Timberwolves.

