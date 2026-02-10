Los ganadores del MVP del Juego de Estrellas de la NBA

El MVP del Juego de Estrellas de la NBA se ha convertido, con el paso de las décadas, en un reconocimiento cargado de simbolismo, ya que el mismo es capaz de resumir el talento, el espectáculo y la competitividad que definen al distinguido evento anual del baloncesto estadounidense.

Desde su instauración en 1953, el premio ha reconocido a figuras que, más allá del resultado colectivo, han sabido adueñarse del escenario y dejar prestaciones memorables ante aficionados y compañeros. Claro que, aunque numerosos basquetbolistas han logrado ganarlo una vez, la historia del galardón del All-Star Game adquiere una dimensión especial cuando se analizan a aquellos quienes consiguieron repetir el honor.

Es evidente que Michael Jordan y LeBron James, protagonistas de los eternos debates del GOAT de la NBA, destacan en el ranking de MVP del clásico de mitad de zafra y no sólo por su impacto global, también debido a la capacidad de ambos para brillar en un contexto pensado en el show. Tanto MJ como LBJ conquistaron el galardón en tres oportunidades, combinando competitividad y espectáculo incluso en partidos de exhibición; situación idéntica al antiguo armador Oscar Robertson y el legendario ex pívot Shaquille O'Neal, otros acreedores de tres trofeos individuales.

Eso sí, la clasificación vitalicia del Más Valioso en el Juego de Estrellas la comandan Kobe Bryant y Bob Pettit, con cuatro cada uno, tras dejar huellas imborrables gracias a intensidad, carisma y gen competitivo.

A través de las décadas, Magic Johnson, Karl Malone o Russell Westbrook demostraron que el MVP de la cita de astros podía pertenecer tanto a interiores dominantes como a bases generadores y talentosos, acumulando al menos dos distinciones y dejando actuaciones ofensivas que marcaron récords y momentos icónicos.

Ya recientemente, nombres del calibre de Kevin Durant, Stephen Curry o Giannis Antetokounmpo, quienes al igual que King James, fueron convocados al evento de este 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, han continuado con la tradición de las grandes luminarias, siendo capaces de repetir condecoración y reflejar la evolución del juego hacia un ritmo de mayor vértigo e intensidad en ataque.

Lejos de ser un simple premio anecdótico, el MVP del All-Star Game funciona como una cápsula histórica que permite recorrer distintas épocas de la NBA, identificando a los exponentes que, hasta en un ambiente festivo, supieron elevar su nivel y convertir una noche de celebración en un capítulo difícil de sacar de la retina.

Los ganadores del MVP de la NBA

Año Jugador Número de premio Equipo 1951 Ed Macauley 1 Boston Celtics 1952 Paul Arizin 1 Philadelphia Warriors 1953 George Mikan 1 Minneapolis Lakers 1954 Bob Cousy 1 Boston Celtics 1955 Bill Sharman 1 Boston Celtics 1956 Bob Pettit 1 St. Louis Hawks 1957 Bob Cousy 2 Boston Celtics 1958 Bob Pettit 2 St. Louis Hawks 1959 Elgin Baylor / Bob Pettit 1 / 3 Los Angeles Lakers / St Louis Hawks 1960 Wilt Chamberlain 1 Philadelphia Warriors 1961 Oscar Robertson 1 Cincinnati Royals 1962 Bob Pettit 4 St. Louis Hawks 1963 Bill Russell 1 Boston Celtics 1964 Oscar Robertson 1 Cincinnati Royals 1965 Jerry Lucas 1 Cincinnati Royals 1966 Adrian Smith 1 Cincinnati Royals 1967 Rick Barry 1 San Francisco Warriors 1968 Hal Greer 1 Philadelphia 76ers 1969 Oscar Robertson 1 Cincinnati Royals 1970 Willis Reed 1 New York Knicks 1971 Lenny Wilkens 1 Seattle SuperSonic 1972 Jerry West 1 Los Angeles Lakers 1973 Dave Cowens 1 Boston Celtics 1974 Bob Lanier 1 Detroit Pistons 1975 Walt Frazier 1 New York Knicks 1976 Dave Bing 1 Washington Bullets 1977 Julius Erving 1 Philadelphia 76ers 1978 Randy Smith 1 Buffalo Braves 1979 David Thompson 1 Denver Nuggets 1980 George Gervin 1 San Antonio Spurs 1981 Nate Archibald 1 Boston Celtics 1982 Larry Bird 1 Boston Celtics 1983 Julius Irving 2 Philadelphia 76ers 1984 Isiah Thomas 1 Detroit Pistons 1985 Ralph Sampson 1 Houston Rockets 1986 Isiah Thomas 2 Detroit Pistons 1987 Tom Chambers 1 Seattle Supersonics 1988 Michael Jordan 1 Chicago Bulls 1989 Karl Malone 1 Utah Jazz 1990 Magic Johnson 1 Los Angeles Lakers 1991 Charles Barkley 1 Philadelphia 76ers 1992 Magic Johnson 2 Los Angeles Lakers 1993 Karl Malone / John Stockton 2 / 1 Utah Jazz / Utah Jazz 1994 Scottie Pippen 1 Chicago Bulls 1995 Mitch Richmond 1 Sacramento Kings 1996 Michael Jordan 2 Chicago Bulls 1997 Glen Rice 1 Charlotte Hornets 1998 Michael Jordan 3 Chicago Bulls 1999 (no hubo partido por la huelga de la NBA) 2000 Tim Duncan / Shaquille O'Neal 1 / 1 San Antonio Spurs / Los Angeles Lakers 2001 Allen Iverson 1 Philadelphia 76ers 2002 Kobe Bryant 1 Los Angeles Lakers 2003 Kevin Garnett 1 Minnesota Timberwolves 2004 Shaquille O'Neal 2 Los Angeles Lakers 2005 Allen Iverson 2 Philadelphia 76ers 2006 LeBron James 1 Cleveland Cavaliers 2007 Kobe Bryant 2 Los Angeles Lakers 2008 LeBron James 2 Cleveland Cavaliers 2009 Kobe Bryant / Shaquille O'Neal 3 / 3 Los AngelesLakers / Phoenix Suns 2010 Dwyane Wade 1 Miami Heat 2011 Kobe Bryant 4 Los Angeles Lakers 2012 Kevin Durant 1 Oklahoma City Thunder 2013 Chris Paul 1 Los Angeles Clippers 2014 Kyrie Irving 1 Cleveland Cavaliers 2015 Russell Westbrook 1 Oklahoma City Thunder 2016 Russell Westbrook 2 Oklahoma City Thunder 2017 Anthony Davis 1 New Orleans Pelicans 2018 LeBron James 3 Cleveland Cavaliers 2019 Kevin Durant 2 Golden State Warriors 2020 Kawhi Leonard 1 Los Angeles Clippers 2021 Giannis Antetokounmpo 1 Milwaukee Bucks 2022 Stephen Curry 1 Golden State Warriors 2023 Jayson Tatum 1 Boston Celtics 2024 Damian Lillard 1 Milwaukee Bucks 2025 Stephen Curry 2 Golden State Warriors

