Guía del Intuit Dome: Sede del Juego de Estrellas de la NBA de 2026

El Intuit Dome de Los Angeles, casa de los Clippers, es el escenario más moderno de la NBA, con detalles tecnológicos que hacen que los aficionados vivan el baloncesto desde una perspectiva distinta a la de los pabellones tradicionales de la liga.

El escenario, inaugurado el 15 de agosto de 2024, fue seleccionado para albergar la edición 75 del Juego de Estrellas de la NBA, que se realizará este domingo 15 de febrero. Con la intención de revivir el duelo de luminarias, la liga seleccionó este recinto incluso desde antes de su inauguración.

Antes de estrenar su casa, los Clippers y los Lakers compartieron el Crypto.com Arena por 25 años. El conjunto californiano siempre se sintió fuera de casa en este escenario y por ende decidieron la construcción de un escenario propio.

La historia del Intuit Dome de Los Angeles

La inversión total para construir este escenario fue de 2.000 millones de dólares y, aunque abrió sus puertas primero para conciertos, el primer juego disputado ahí fue el 23 de octubre de 2024, en un encuentro entre los Clippers y los Phoenix Suns.

Es un escenario deportivo que incluye ventajas tecnológicas que ningún otro escenario de la NBA puede ofrecer. Es un espacio libre de carbono y tiene una pantalla gigante de 44,000 pies cuadrados, la más grande de la liga.

El proyecto fue impulsado por el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, en el 2021. Su idea fue separar a los Lakers y los Clippers, para no sentirse "arrimados" en la casa del rival. La arena tiene una capacidad para 18.000 personas y tiene 1.100 baños, lo que brinda una experiencia única para el fanático, sin filas tediosas y con una oferta gastronómica de primera línea y para todos los gustos.

El Muro, su elemento diferenciador

Para hacer el recinto distinto, los diseñadores hicieron una sección llamada "The Wall" (El Muro), con una característica parecida a los estadios de fútbol europeo. Es una fila de 51 filas de asientos consecutivos detrás de una de las canastas y es un lugar reservado para los aficionados de los Clippers.

Los asientos de esta sección están colocados de una manera en la que se puede maximizar el ruido, lo que hace temblar a los rivales cada vez que visitan el escenario de Los Angeles. En ese lugar no se permiten aficionados con camisetas del equipo rival.

¿Qué elementos tecnológicos tiene el escenario?

La modernidad se siente en cada espacio del escenario. Los aficionados pueden usar un "Game ID" para adquirir productos, comidas y bebidas tan solo con su rostro. Esto permite que el movimiento de los aficionados en el escenario sea mucho más fluido.

También los asientos cuentan con bondades tecnológicas, como puerto usb para cargar sus dispositivos y botones para participar en los juegos interactivos que propone la producción del estadio. Es el primer pabellón de la NBA diseñado para ser 100% libre de emisiones de carbono.

El sonido envolvente es de primera generación y hay pantallas LED de la más alta gama por todo el escenario. Es una de las joyas de la NBA.

