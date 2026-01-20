Los titulares del Juego de Estrellas de la NBA de 2026

El Juego de Estrellas de la NBA de 2026 se disputará bajo un cambio significativo en su formato. Una innovación que busca revitalizar el espectáculo sin restar valor a uno de los mayores honores individuales de la elitista competición de baloncesto: ser nombrado titular del All Star.

Claro que, aunque el encuentro que se celebrará en el ultra moderno Intuit Dome de Inglewood, California, contará con un esquema especial de tres equipos, la designación de las luminarias que participarán de entrada mantiene la tradición, con cinco de ellas elegidas por cada conferencia, para un total de diez que encabezan el evento.

De ese modo, la propia liga estadounidense hizo oficial la lista de los seleccionados por parte de fanáticos (50% de los votos), medios de comunicación (25%) y los mismos jugadores (25%), con miras a la cita del domingo 15 de febrero en el feudo de Los Angeles Clippers.

El Fin de Semana del All Star comenzará el viernes 13 de febrero con el Juego de Celebridades, previo al Rising Stars Game y el NBA HBCU Classic; en tanto que continuará el sábado con la ya clásica Noche de Estrellas y culminará el domingo producto del esperado duelo de luminarias.

¿Quiénes son los cinco seleccionados para el Juego de Estrellas por la Conferencia Este?

En el Este, el quinteto titular estará integrado por Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) y Jaylen Brown (Boston Celtics), en una combinación de figuras consolidadas con talento emergente.

De hecho, el ala-pívot griego y doble MVP de la temporada regular, asistirá a su décimo All Star corrido, a la vez que Brown estará en su quinto, Brunson en su tercero, siempre al hilo, y tanto Maxey como Cunningham irán a su segundo certamen de este calibre.

¿Quiénes son los cinco seleccionados para el Juego de Estrellas por la Conferencia Oeste?

Por su parte, el protagonismo en el Oeste recae en una alineación con fuerte presencia extranjera, gracias a Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) y Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), junto al histórico Stephen Curry, dueño de 12 invitaciones.

Con estos nombres, el equipo internacional ya tiene definidos a sus cinco titulares: Giannis (Grecia); Luka (Eslovenia); SGA (Canadá); Jokic (Serbia) y Wemby (Francia), mientras que los otros dos elencos, formados exclusivamente por jugadores estadounidenses, se completarán y organizarán en los días previos al encuentro.

Luka Doncic disputará su primer Juego de Estrellas como miembro de los Lakers | Katelyn Mulcahy/GettyImages

Llama especialmente la atención la ausencia de LeBron James, alero de Lakers y quien participó en los anteriores 21 Juegos de Estrellas (récord absoluto), y de titular, pero quien ha confrontado problemas de salud en el presente ejercicio y quizás tampoco sea elegido entre los suplentes.

¿Cuál es el formato del Juego de Estrellas de la NBA de 2026?

A diferencia del pasado, en esta edición no se diferenciaron posiciones, permitiendo a los fans escoger libremente a cinco basquetbolistas por conferencia.

El gran atractivo de este All Star Game será el nuevo formato USA vs. Mundo. Es que, como se mencionó anteriormente, la cita del Intuit Dome presentará a tres escuadras: dos de ocho estadounidenses y una de ocho internacionales, mientras que se disputará un sistema de todos contra todos, con partidos de 12 minutos para definir a los dos finalistas, dejando claro que, en caso de empate, el diferencial de puntos será el criterio decisivo.

Conferencia Este

Posición Jugador Equipo Seleciones al Juego de Estrellas Base Jalen Brunson New York Knicks 3 Base Tyrese Maxey Philadelphia 76ers 2 Base Cade Cunningham Detroit Pistons 2 Alero Jalen Brown Boston Celtics 5 Ala-pívot Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 10

Conferencia Oeste

Posición Jugador Equipo Selecciones al Juego de Estrellas Base Stephen Curry Golden State Warriors 12 Base Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 4 Base Luka Doncic Los Angeles Lakers 6 Ala-pívot Victor Wembanyama San Antonio Spurs 2 Centro Nikola Jokic Denver Nuggets 8

