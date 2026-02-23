¿Qué es el herpes zóster, la enfermedad que sufre el jugador de Pacers Tyrese Haliburton?

La influencia de Tyrese Haliburton en los Indiana Pacers es tal que han pasado de ser un equipo que peleó hasta el séptimo juego de las Finales de la NBA en la pasada temporada ante el Oklahoma City Thunder a ser uno de los peores equipos de la liga este año, sin su principal figura.

El base sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles derecho que lo dejó fuera durante toda la temporada. La imagen de su dolorosa caída en el último juego de Las Finales en la campaña pasada todavía está en la memoria de los aficionados de Indiana.

Haliburton se mantiene firme en el proceso de recuperación del tendón de Aquiles, que suele tardar entre 6 y 12 meses. Se espera que esté listo para la próxima temporada, pero un nuevo inconveniente se cruzó en su camino.

El base ha estado acompañando a sus compañeros en los juegos, sentado de civil cerca del banco de suplentes, para darle aliento a sus jugadores. Sin embargo, después del receso del All Star no ha regresado a la duela y eso generó dudas en cuanto a su salud.

¿Cuál es la razón por la que no ha vuelto a los banquillos después del All Star Game?

El analista Alex Golden, que cubre a la organización, dio la noticia de que un virus estaba atacando al base y que por eso no podía estar en el banquillo con sus compañeros.

"Tyrese Haliburton está alejado del equipo en este momento y podría estar fuera de dos a tres semanas. Se le ha diagnosticado culebrilla (herpes zóster) y se recuperará por completo, según Rick Carlisle", dijo el analista.

Aunque esta enfermedad no pone en riesgo la vida de Haliburton, es muy dolorosa y requiere un proceso delicado en su recuperación.

¿Qué es el herpes zóster?

También conocida como culebrilla, esta enfermedad es una infección de carácter viral que proviene de la varicela-zóster (VZV), el mismo que provoca la varicela. Tras haber padecido de varicela en alguna oportunidad, el virus permanece inactivo en el cuerpo, pero puede activarse años después.

En la mayoría de los casos es una erupción cutánea, en forma de ampollas dolorosas. Es una enfermedad común en adultos de más de 50 años de edad, pero en este caso Haliburton tiene 26 calendarios cumplidos.

Carlisle, entrenador de los Pacers, admitió que es doloroso para la organización ver pasar a una figura como Haliburton por tantos problemas de salud, pero que el base está bien, con una gran actitud y con muchas ganas de volver la temporada que viene.

Más noticias sobre NBA