¿Qué es el NBA Crossover del Juego de Estrellas de la NBA y cómo asistir?

El Juego de Estrellas de la NBA es mucho más que un partido de exhibición. Cada año, el Fin de Semana de luminarias en la elitista competición se convierte en un punto de encuentro global para las propias figuras, así como para aficionados, celebridades y marcas, generando un impacto mediático que trasciende el deporte y convierte a la ciudad sede en el centro del baloncesto mundial durante varios días.

En 2026, el glamouroso compromiso se celebrará en el Intuit Dome de Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Angeles, uno de los mercados de entretenimiento y turísticos de mayor preponderancia del planeta. El evento tendrá como principal atractivo un nuevo formato, el cual enfrentará a los astros estadounidenses versus los extranjeros, denominado Team World.

En semejante contexto, uno de los grandes atractivos para los fans es el NBA Crossover, experiencia diseñada para acercar el baloncesto profesional al público más allá de la duela.

El NBA Crossover del Juego de Estrellas será otro de los atractivos para los fans | Kirby Lee-Imagn Images

¿Qué es el NBA Crossover del Juego de Estrellas?

El NBA Crossover es el festival oficial para aficionados del All-Star Weekend y está concebido como una experiencia interactiva sumamente completa entre todas las actividades vinculadas al Juego de Estrellas.

Se trata de un evento que combina baloncesto con entretenimiento, música, cultura urbana y tecnología en un mismo espacio, permitiendo a los seguidores vivir el ambiente del clásico de mitad de campaña, incluso sin asistir a dicho desafío.

El objetivo es ofrecer un punto de reunión en el cual fans y espectadores en general pueden participar activamente en las actividades y formar parte del show que rodea al All-Star.

¿Qué actividades se llevarán a cabo en el NBA Crossover del Juego de Estrellas?

El NBA Crossover incluye una amplia variedad de actividades pensadas para diferentes perfiles de personas, que se detallarán a continuación:

Clínicas, experiencias interactivas, zonas de videojuegos y exhibiciones de moda y cultura vinculadas al básquetbol, aunado a presentaciones musicales y apariciones de personalidades del deporte y el entretenimiento.

El evento también funciona como un punto de encuentro para conciertos y espectáculos en vivo, igual que a la hora de ver partidos que integran el All-Star Weekend en formato watch party. Además, el programa suele integrar funciones relacionadas con la G-League, con concursos y espacios en los que el fanático puede participar directamente en dinámicas vinculadas al juego.

Al margen del baloncesto, el NBA Crossover refleja la conexión de la liga con la música, el arte y la cultura pop, elementos que han convertido el Juego de Estrellas en una experiencia global que atrae tanto a seguidores tradicionales como a nuevos públicos.

¿Cuándo y dónde es el NBA Crossover del Juego de Estrellas de 2026?

A diferencia del propio All-Star Game a celebrarse en la casa de los Clippers, el NBA Crossover se desarrollará del 12 al 15 de febrero en el Centro de Convenciones de Los Angeles, ocupando un amplio espacio dedicado a activaciones relacionadas con la liga, exhibiciones, travesías inmersivas y encuentros con figuras del entorno de la prestigiosa competición.

Fecha: 12-15 de febrero 2026.

Lugar: Centro de Convenciones de Los Angeles.

¿Cómo conseguir boletos para el NBA Crossover del Juego de Estrellas de 2026?

Las entradas para el venidero NBA Crossover se comercializan como parte de los eventos oficiales del All-Star Weekend y pueden adquirirse a través de las plataformas oficiales de la NBA y los portales autorizados de venta.

Los boletos otorgan acceso diario al recinto y a la mayoría de las actividades incluidas en el festival, aunque existen opciones VIP con beneficios adicionales como acceso anticipado o zonas exclusivas para conciertos y experiencias especiales.

Debido a la alta demanda que genera el Juego de Estrellas, especialmente en una ciudad como Los Angeles y sus adyacencias, se recomienda a los aficionados adquirir los tickets con antelación para asegurar disponibilidad y aprovechar al máximo una de las pasantías más completas del calendario de la National Basketball Association.

