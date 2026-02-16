¿Quién ganó el Juego de Estrellas de la NBA de 2026? MVP y ganadores de todas las competencias

Anthony Edwards lució en pleno Juego de Estrellas de la NBA 2026 al liderar a los USA Stars hacia el título con una victoria de 47-21 sobre USA Stripes en la final del evento celebrado el domingo en el Intuit Dome de Inglewood.

La luminaria de los Minnesota Timberwolves brilló en los momentos decisivos del mini torneo, agregando un triple clave que permitió empatar el primer duelo del todos contra todos y aportando ocho puntos en el partido definitivo. La actuación de Ant-Man resultó determinante para que su equipo se tomara revancha frente a unos Stripes que llegaron a la final tras disputar tres encuentros consecutivos y que acusaron el desgaste físico en el cierre.

La edición escenificada en el feudo de Los Angeles Clippers presentó un nuevo formato dentro del Juego de Estrellas (cuarto cambio de modalidad consecutiva). Es que la NBA apostó por emparejar a dos selecciones estadounidenses contra un elenco internacional con la intención de aumentar la intensidad competitiva, pues el resultado fue un espectáculo más disputado que en años recientes, con finales cerrados y mayor implicación defensiva.

Entre los momentos destacados de la cita sobresalió el liderazgo ofensivo de Victor Wembanyama, quien, pese a que el Team World terminó sin victorias, quedó máximo anotador de su equipo en los dos partidos disputados. Por su parte, Kawhi Leonard protagonizó una explosión anotadora con 31 unidades en el tercer juego del Round Robin, al margen de que aportó pocos puntos en el choque decisivo.

El triunfo definitivo de USA Stars también contó con el aporte de Tyrese Maxey, máximo anotador de dicho encuentro con nueve tantos, mientras que Scottie Barnes había dado la victoria a su escuadra en el partido inaugural sobre los extranjeros, con un triple en la prórroga. En contraste, USA Stripes había logrado imponerse antes gracias a un lanzamiento sobre la bocina de De'Aaron Fox.

Junto a Edwards, Maxey y Barnes, representaron a los Stars Cade Cunningham, Devin Booker, Jalen Johnson, Chet Holmgren y Jalen Duran.

Mientras tanto, figuras internacionales como Luka Doncic y Nikola Jokic optaron por no disputar uno de los dos desafíos para evitar riesgos físicos, priorizando el estado de salud de cara al resto de la zafra.

¿Quién fue el MVP del Juego de Estrellas de la NBA 2026?

En su cuarta aparición al hilo en All-Star Game, Anthony Edwards conquistó el premio Jugador Más Valioso en 2026.

El escolta de 24 años promedió 10.6 puntos en los tres mini encuentros con 2.1 rebotes 1.5 asistencias, destacando las 13 unidades del primer compromiso.

¿Quién ganó la Competencia de Volcadas del All-Star Weekend 2026?

Pese a no contar con un cartel de luminarias de la NBA, algunos de los participantes de la Competencia de Volcadas brindaron un buen show.

Al final, el alero del Miami Heat, Keshad Johnson, batió en la ronda cumbre a Carter Bryant, de San Antonio Spurs, cortesía de dos clavadas, especialmente la primera, que levantó al público del Intuit Dome.

RUNNING WINDMILL JAM FOR THE WIN!



Keshad Johnson is your 2026 @ATT Slam Dunk Champion 🏆 pic.twitter.com/jAhyHzesvr — NBA (@NBA) February 15, 2026

¿Quién ganó el Concurso de Triples del All-Star Weekend 2026?

Por su parte y aunque no ha debutado en el presente curso debido a su sonada lesión del tendón de Aquiles, Damian Lillard igualó a Larry Bird y Craig Hodges como los únicos ganadores de tres Concursos de Triples en la historia.

El estelar base que regresó a los Portland Trail Blazers el pasado verano finalizó segundo en la primera ronda, pero venció a Devin Booker y al novato de Charlotte Hornets, Kon Knueppel, en el desenlace, 29-27-17.

¿Quién ganó el Shooting Stars del All-Star Weekend 2026?

Los New York Knicks se llevaron el primer Shooting Stars realizado desde 2015, de la mano de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y el retirado Allan Houston.

En efecto, el conjunto de la Gran Manzana dio cuenta 47-38 en la final versus el Team Cameron, integrado por Jalen Johnson, Kon Knueppel y el ex jugador Corey Maggette.

Más noticias sobre NBA