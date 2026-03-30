Interés entre LeBron James y los Warriors es real si no acuerda con los Lakers

El futuro a corto plazo de LeBron James con Los Angeles Lakers vuelve a situarse en el centro del debate en la NBA. En la octava temporada del veterano alero uniformado de púrpura y oro, diferentes voces dentro de la elitista competición consideran que una posible separación entre ambas partes ya no es una hipótesis lejana, sino un escenario posible.

No en vano, el periodista Marc Stein reveló que varios ejecutivos rivales creen que en caso de abandonar Los Angeles, El Rey tendría buenas opciones de aterrizar en los Golden State Warriors. “Tiene potencial”, comentó una fuente de la liga a Stein sobre la creciente conexión entre el legendario jugador y la divisa de San Francisco; percepción que refleja cómo el panorama alrededor del citado cuatro veces MVP de la ronda regular ha evolucionado en los últimos meses.

El propio Stein añadió que hacia finales de enero se extendía la idea de que el regreso de James a los Lakers no estaba garantizado, sensación que se ha visto alimentada por rumores de tensiones internas y por una transformación progresiva en la estructura del club.

The idea of LeBron James joining the Golden State Warriors "has some legs", per @TheSteinLine



(h/t @RealGM) pic.twitter.com/Gu8wmE2f1p — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 29, 2026

En esta misma línea, Sam Amick y Tim Kawakami apuntaron días atrás que tanto Warriors como Cleveland Cavaliers aparecen de forma recurrente en las conversaciones entre directivos dentro de los posibles destinos de King James. Asimismo, la opción de los Cavs presenta un componente emocional al tratarse de la franquicia en la que LeBron inició y consolidó gran parte de su legado.

Uno de los factores preponderantes en esta incertidumbre es el cambio de jerarquías en el vestuario angelino. La creciente subida de galones de Luka Doncic en el proyecto deportivo, junto con la evolución de Austin Reaves ha modificado la dinámica ofensiva del equipo, lo que podría impactar directamente en el rol que El Rey desempeñe en el futuro inmediato.

Además, las dudas sobre la consistencia competitiva de los Lakers han incrementado el escepticismo, básicamente debido a lesiones, rotaciones cambiantes y dificultades para mantener continuidad en el funcionamiento colectivo en los dos costados de la duela, al margen de vivir actualmente una racha positiva que lo tiene en la tercera posición del duro Oeste.

Igualmente, el futuro de LBJ está lejos de definirse, a sabiendas de que encara los últimos meses de su contrato, incluyendo los 52.6 millones de dólares que devenga en este último curso del mismo. Entre sus opciones se encuentran continuar en Los Angeles, pero también buscar un nuevo proyecto con aspiraciones al título, sin descartar la retirada.

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