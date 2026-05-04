Jake LaRavia sobre el Thunder: "En los Lakers no les tenemos miedo"

Jake LaRavia se convirtió en un importante hombre en la rotación del estratega JJ Redick en la primera ronda de playoffs ante los Houston Rockets. El alero salió desde el banco para darle buenos minutos a los Lakers y ahora el plan será seguir con el mismo trabajo ante el Thunder.

Aunque muchos ven las Semifinales de Conferencia muy favorables para el conjunto de Oklahoma, los Lakers llegan sin presión y con el envión anímico de haber superado a Houston sin Luka Doncic y con solo dos partidos de Austin Reaves.

Una rotación corta pero efectiva le permitió al entrenador JJ Redick sacar la mejor versión de cada uno de sus jugadores y en ese grupo entre LaRavia. El alero se mostró confiado en las horas previas a una serie que comenzará en el Paycom Center de Oklahoma este martes.

"Venimos con la intención de ganar la serie. Puedes respetar a un equipo, pero no puedes tenerles miedo. No puedes entrar al partido temiendo un oponente; si lo haces, simplemente te van a pasar por encima", dijo LaRavia a los medios que asistieron a la práctica de los Lakers el domingo.

Por primera vez en su carrera, LaRavia jugó 82 encuentros, con una buena producción para los Lakers. Fue titular en 43 partidos y terminó con 8.2 puntos, 4.0 rebotes y 1.8 asistencias, en su cuarta temporada en la NBA.

Jake LaRavia says that he doesn’t care about OKC being big favorites this series:



“We’re coming in to win the series. You can respect a team, but you can’t fear them. You can’t coming into the game fearing an opponent, you’re just going to get punked.” pic.twitter.com/EVu5tVW5Wn — LakersMuse (@LALMuse) May 4, 2026

Cabe recordar que el jugador de 24 años de edad pasó sus primeras dos temporadas con los Memphis Grizzlies, estuvo el año pasado con los Sacramento Kings y luego llegó a los Lakers en la temporada muerta.

LaRavia está en la primera postemporada de su carrera y se está disfrutando el momento. Dejó promedios de 3.8 puntos, 2.7 rebotes y 0.8 asistencias en la serie ante los Rockets, con solo 15.0 minutos por juego.

Aunque su tiempo de juego disminuyó en comparación a la ronda regular, su presencia en el costado defensivo fue importante en varios momentos de la serie.

Los Lakers cayeron en las cuatro ocasiones que enfrentaron al Thunder durante la campaña regular y en tres de esas derrotas la diferencia fue de 29 puntos o más. Sin embargo, la motivación de los playoffs puede cambiarle la cara a cualquier equipo.

Con Austin Reaves recuperado, los Lakers buscarán sorprender y derrotar al mejor sembrado del Oeste. Luka Doncic está descartado para los dos primeros encuentros pero podría regresar a las canchas cuando la serie se mude a Los Angeles.

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