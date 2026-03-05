Se confirma que Jayson Tatum debutará este viernes con Celtics ante los Mavericks

Los aficionados de los Boston Celtics pueden estar tranquilos, ya que su máxima estrella, Jayson Tatum, debutará este viernes en el compromiso contra los Dallas Mavericks, según confirmó el experto de la NBA, Shams Charania.

Será su primer partido en los últimos 10 meses, después de una cirugía a la que tuvo que someterse para reparar una rotura del tendón de Aquiles. Su adición llega en un momento importante de la temporada, en el que intentarán mejorar su récord de cara a los playoffs.

Los Celtics se ubican en la segunda posición de la Conferencia del Este con récord de 41 victorias y 21 derrotas, a 5.0 juegos de diferencia de los Detroit Pistons, que se ubican en el primer lugar. A pesar de la ausencia de Tatum, los Celtics se las han ingeniado para tener una gran campaña.

Tatum promedia en su carrera 23.6 puntos, con 7.3 rebotes y 3.8 asistencias. En la temporada pasada sus averages fueron de 26.8 unidades, con 8.7 tableros y 6.0 pases de canasto en 72 partidos disputados de ronda regular antes de lesionarse en la postemporada.

BREAKING: Boston Celtics All-NBA star Jayson Tatum will play this season and could make his debut on Friday against the Dallas Mavericks – less than 10 months after surgery for a ruptured Achilles tendon. pic.twitter.com/2TCWXuXQK1 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2026

El alero de 26 años de edad hará pareja nuevamente con Jaylen Brown, quien se ha crecido ante su ausencia y es uno de los candidatos al MVP esta temporada. Ambos fueron claves en la temporada 2023-2024, cuando lograron el título 18 para Boston, con Brown como MVP de Las Finales.

A pesar de su lesión, Tatum ha estado acompañando al equipo durante toda la temporada, asistiendo a todos los eventos y compartiendo con sus compañeros de equipo, algo que muestra su compromiso con la divisa.

"Está en los viajes. Está durante los entrenamientos. Está en las salas de video. Está en las prácticas de tiro. Así es como lidera, con su presencia, y así es como se prepara para regresar cuando sea. Eso es lo único que importa", dijo hace algunas semanas Joe Mazzulla, entrenador de los Celtics.

Muchos esperaban que Tatum se perdiera toda la temporada, por lo difícil de la recuperación de una lesión del tendón de Aquiles. Estrellas como Kobe Bryant o Kevin Durant han pasado por procesos como este y han vuelto en gran forma.

Se espera que el progreso de Tatum sea cauteloso y que los minutos vayan incrementando a medida que se sienta mejor sobre el tabloncillo. Pero lo importante es que Boston contará con el estelar alero para el cierre de la ronda regular y los playoffs.

