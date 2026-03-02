Jayson Tatum tiene fecha de regreso y los Celtics se arman hacia el final de temporada

Jayson Tatum es extrañado por los Boston Celtics. El estelar alero no juega desde el 12 de mayo de 2025, cuando se lesionó en un compromiso de playoffs ante los New York Knicks. Sin embargo, la espera terminó, porque el 6 veces All Star ya tiene fecha de regreso.

El periodista Bill Simmons indicó que Tatum regresará este viernes para ver algunos minutos en el compromiso contra los Dallas Mavericks. Esa es una gran noticia para Boston, en sus aspiraciones de volver a una final de la NBA.

Tatum se lesionó de gravedad en el tendón de Aquiles y los Celtics han querido ser muy estrictos en sus tiempos de recuperación. Mientras tanto, Jaylen Brown ha sido el jugador fundamental para que el equipo se mantenga en el segundo lugar de la Conferencia del Este con récord de 40 victorias y 20 derrotas, a 5.5 juegos de diferencia de los Detroit Pistons.

Joe Mazzulla, entrenador de los Celtics, ha esquivado las preguntas acerca de Tatum en las conferencias después de los últimos partidos de su equipo. No ha querido especular con una fecha de regreso, pero este viernes es un escenario ideal para su regreso.

Juegan contra un equipo que está en problemas y que no significa ninguna amenaza para los Celtics. Puede participar en algunos minutos, para ir consiguiendo el tan ansiado ritmo de juego que necesita cualquier atleta que pasó bastante tiempo fuera de las duelas.

All signs are pointing to Jayson Tatum returning this Friday against the Dallas Mavericks, per @BillSimmons



(h/t @TheNBABase) pic.twitter.com/3ZYrllLx6p — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 2, 2026

Tatum, de 27 años de edad, promedia en su carrera 23.6 puntos, con 7.3 rebotes y 3.8 asistencias. En la temporada pasada sus averages fueron de 26.8 unidades, con 8.7 tableros y 6.0 pases de canasto en 72 partidos disputados de ronda regular antes de lesionarse en la postemporada.

Es considerado uno de los mejores jugadores de la NBA y cuando hace pareja con Brown, los Celtics aumentan considerablemente sus posibilidades de ganar el título, como lo hicieron en la temporada 2023-2024, cuando lograron el título 18 para la divisa, con Brown como MVP de Las Finales.

Mazulla ha propuesto un sistema mucho más comprometido en defensa en esta temporada, ante la lesión de Tatum. "Es el proceso de ganar: defender a un alto nivel, comprender los detalles, los rebotes, la ejecución ofensiva, el tiempo y la anotación, el baloncesto situacional, el plan de juego, la ejecución. Simplemente tenemos que tomar la decisión cada día de mejorar", explicó el estratega para ESPN hace algunas semanas.

Ahora con el regreso de Tatum, Boston no solo gana a uno de los mejores anotadores de la liga, sino que el equipo crece en talla y contará también con un gran defensor. Ahora con Tatum, hay que contar con los Celtics entre los candidatos al título.

