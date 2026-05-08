JJ Redick se queja del arbitraje contra LeBron James en el Juego 2 ante el Thunder

JJ Redick no quedó satisfecho de la labor de los árbitros con LeBron James en el Juego 2 de las Semifinales de la Conferencia Oeste, que terminó en una contundente victoria del Oklahoma City Thunder 125-107 sobre Los Angeles Lakers.

El estratega considera que James no es respetado por los árbitros como otras estrellas de la NBA. El veterano jugó 38 minutos, anotó 23 puntos, repartió 6 asistencias y tomó 2 rebotes, pero no pudo evitar que el actual campeón de la NBA se pusiera en ventaja en la serie 2-0.

"LeBron tiene el peor arbitraje de cualquier jugador estrella que haya visto", dijo Redick a los reporteros tras el partido.

"He estado con él ya dos años... Los jugadores más pequeños, como pueden ser más teatrales, suelen sacar más faltas. Y para los jugadores más grandes que son de la complexión de LeBron, es difícil. A él lo apalean, y esta noche lo apalearon un montón. No es algo nuevo. No es algo específico de este cuerpo arbitral o de esta serie. Le hacen muchas faltas pero no se pitan. A ese tipo le pegan en la cabeza más que a cualquier jugador que haya visto en las entradas a canasta y rara vez se marca".

El veterano de 41 años años de edad, promedió 5.3 intentos de tiro libre durante la temporada regular y 7.7 en la primera ronda contra los Houston Rockets, Sin embargo, en este compromiso apenas tuvo una visita a la línea de libres.

"El otro día dije con sarcasmo que eran el equipo más disruptivo sin cometer faltas", añadió Redick. "Tienen a varios jugadores que cometen falta en cada posesión, y todas las buenas defensas lo hacen".

"(Shai Gilgeous-Alexander) recibe, no sé, supongo que una falta por contacto mínimo en una entrada. Hubo un tramo donde, en cuatro posesiones seguidas, a nuestros jugadores los barrieron por completo... Ya de por sí es difícil jugar contra ellos. Tienes que ser capaz de pitarlo si hay falta. Y ellos cometen faltas".

Con la ausencia de Jarred Vanderbilt y Luka Doncic, los jugadores de los Lakers terminaron cargados de minutos en el Juego 2. LeBron James jugó 38 minutos, Rui Hachimura 39, Austin Reaves 38 y Marcus Smart 34. Básicamente la rotación de Redick ha sido de 7 jugadores.

Los Lakers ahora deberán remontar en casa si quieren conseguir un pasa a las finales de Conferencia, aunque la serie luce cuesta arriba para el conjunto de Los Angeles.

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