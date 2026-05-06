Joel Embiid no jugará con los 76ers el segundo partido de la serie ante los Knicks

Los Philadelphia 76ers tendrán una ardua tarea este miércoles en el Madison Square Garden ante los New York Knicks al no contar con su centro estrella Joel Embiid, quien quedó descartado para el compromiso por molestias en uno de sus tobillos y en la cadera.

Los Sixers fueron humillados en el primer partido de las Semifinales de la Conferencia Este ante los Knicks, al caer 137-98, y este miércoles intentarán robarse la localía del emparejamiento sin su principal figura.

El periodista de ESPN, Shams Charania, informó que Embiid no participó en la sesión de tiro del equipo el miércoles por la mañana tras experimentar un aumento del dolor en ambas zonas.

Embiid fue clave en el cierre de la serie de primera ronda de playoffs ante los Boston Celtics, sin embargo, ahora los 76ers tendrán que lidiar con su baja inoportuna, dado que el centro ya se había recuperado de una cirugía por apendicitis que lo alejó de las canchas por semanas.

Just in: Philadelphia 76ers star Joel Embiid has been ruled out for Game 2 tonight against the New York Knicks due to ankle and hip injuries, sources tell ESPN. pic.twitter.com/eJm0W04R3G — Shams Charania (@ShamsCharania) May 6, 2026

Tras perderse los tres primeros partidos de la serie de primera ronda de Philadelphia contra los Celtics debido a la apendicectomía, Embiid regresó de manera dominante, promediando 28.0 puntos, 9.0 rebotes y 7.0 asistencias en los últimos cuatro encuentros.

El siete veces All-Star y dos veces campeón de anotación en la NBA cerró la serie con una actuación destacada de 34 puntos y 12 rebotes el sábado, cuando los Sixers dieron la sorpresa al vencer a los Celtics, completando así la remontada número 14 de un déficit de 3-1 en la historia de la NBA.

El centro, además, anotó 14 puntos con 4 rebotes en 25 minutos ante los Knicks en el Juego 1, siendo aquejado por molestias físicas durante todo el encuentro.

"Él siempre está en la lista de dudas (questionable). Siempre estamos monitoreando cómo se siente. Pero él es un guerrero, quiere estar ahí fuera y, mientras los médicos le den el visto bueno, él va a intentar jugar", dijo el entrenador de los Sixers Nick Nurse.

¿Cuántas lesiones ha sufrido Joel Embiid en su carrera en la NBA?

Si bien Joel Embiid es uno de los jugadores más dominantes de su generación, no es menos cierto que las lesiones han marcado su carrera en las últimas temporadas.

A continuación, un historial resumido de sus lesiones en la NBA:

Las lesiones "mayores" (cirugías y periodos largos)

Pie (Navicular): Se fracturó antes del Draft de 2014. Esto le costó sus primeras dos temporadas completas (2014-15 y 2015-16).

Se fracturó antes del Draft de 2014. Esto le costó sus primeras dos temporadas completas (2014-15 y 2015-16). Rodilla Izquierda (Menisco): Ha sufrido múltiples desgarros y cirugías en esta rodilla (2017, 2021, 2024). Es su zona más problemática.

Ha sufrido múltiples desgarros y cirugías en esta rodilla (2017, 2021, 2024). Es su zona más problemática. Fracturas Orbitales (Rostro): Ha sufrido dos fracturas en los huesos de la cara que lo obligaron a usar máscaras protectoras (2018 y 2022).

Historial por zonas del cuerpo

Pies/Tobillos: Múltiples esguinces y fracturas por estrés.

Múltiples esguinces y fracturas por estrés. Espalda: Dolores crónicos y espasmos que lo han dejado fuera de juego en varias temporadas.

Dolores crónicos y espasmos que lo han dejado fuera de juego en varias temporadas. Manos: Ligamentos desgarrados en el pulgar (2022) y lesiones en los dedos.

Ligamentos desgarrados en el pulgar (2022) y lesiones en los dedos. Salud: Además de las lesiones físicas, ha lidiado con parálisis de Bell y frecuentes enfermedades respiratorias en momentos clave de playoffs.

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