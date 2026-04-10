Joel Embiid se somete a cirugía por apendicitis: ¿Cuándo regresará a los 76ers?

Los Philadelphia 76ers tendrán que jugar el torneo Play-In de la NBA para buscar un puesto en la primera ronda de postemporada sin su centro y máxima estrella, Joel Embiid.

El pívot se sometió a una cirugía de emergencia por apendicitis el jueves en Houston, tras haber sido diagnosticado en las horas previas al compromiso contra los Rockets. La inoportuna dolencia deja a los 76ers en una situación bien comprometida.

Los 76ers perdieron sin su estrella, con marcador 113-102. Las repentinas molestias hicieron que el jugador se dirigiera a la clínica de inmediato, para ser intervenido. Los de Philadelphia jugarán esta noche ante los Pacers y el domingo frente a los Bucks sin Embiid, en lo que representan los dos últimos compromisos de temporada regular.

Aunque en los reportes de los 76ers todavía no dan una fecha probable de regreso, el torneo Play-In comenzará el próximo 14 de abril y la disponibilidad del centro está en duda. Lo más probable es que los Sixers tengan que afrontar esos compromisos sin el pívot.

Los 76ers también pueden ocupar un puesto de acceso directo, ya que antes de la jornada del viernes, tenían récord de 43 y 37, ubicados en el octavo lugar, pero a 2.0 juegos de diferencia del sexto puesto, ocupado por los Atlanta Hawks, a falta de dos partidos por jugar.

Cabe recordar que el Play-In es un torneo de accerso a la postemporada que se juega con los equipos ubicados entre el séptimo y décimo lugar de cada conferencia.

76ers star Joel Embiid has been diagnosed with appendicitis and will undergo surgery this afternoon in Houston. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 9, 2026

Si tienen que jugar el torneo Play-In y avanzan, Embiid podría estar de regreso para la primera serie de postemporada. Normalmente, una cirugía de este tipo amerita unos 14 días de estricta recuperación.

Embiid ha mostrado nuevamente el nivel que le llevó a ganar el MVP en la temporada 2022-2023. Este año promedia 26.9 puntos y 7.7 rebotes en 38 partidos disputados.

Ante la ausencia de Embiid, Tyrese Maxey y Paul George deben mostrar liderazgo para conducir a este equipo, sobre todo en el cierre de la ronda regular, en los dos compromiso que le quedan por disputar al equipo dirigido por Nick Nurse.

El estratega ha tenido que lidiar con varias bajas durante toda la temporada. Por ejemplo, George tuvo que cumplir una suspensión de 25 partidos de una sanción impuesta por la NBA. Sin embargo, el dirigente ha encontrado la fórmula para mantener el ritmo competitivo del club.

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