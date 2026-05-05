¿Jugará Jalen Williams con el Thunder en el Juego 1 ante Los Angeles Lakers?

La segunda ronda de los Playoffs de la NBA arrancará probablemente con una baja sensible para el Oklahoma City Thunder. Es que hay pocas opciones de que el entrenador Mark Daigneault cuente con Jalen Williams para el primer duelo ante Los Angeles Lakers, programado para este martes en el Paycom Center.

El estelar escolta, considerado la segunda figura del campeón de liga, detrás de Shai Gilgeous-Alexander, continúa recuperándose de una distensión de grado 1 en el tendón de la corva izquierdo, la cual se produjo el pasado 22 de abril durante el segundo partido de la serie inicial de postemporada frente a Phoenix Suns. Desde entonces, su evolución ha sido monitoreada de manera constante por el cuerpo médico y técnico.

El propio Daigneault evitó dar en conferencia de prensa una fecha concreta para el regreso de Williams, aunque dejó claro que el proceso sigue el curso esperado. “Está progresando según lo previsto. No vamos a dar detalles sobre el tiempo de recuperación, pero los mantendremos informados semana a semana, o día a día".

¿Cuáles fueron los números de Jalen Williams en la temporada regular?

La teórica ausencia del seleccionado al Juego de Estrellas de la NBA en 2025 representa un golpe importante para Oklahoma City, especialmente considerando su impacto durante la campaña anterior, que significó el primer anillo de campeón de la organización, y en lo "poco" que accionó en la última ronda regular.

Here's when Jalen Williams could return for Thunder vs. Lakers https://t.co/QI4Lk4RteE pic.twitter.com/iuMzwxjI3a — New York Post (@nypost) May 3, 2026

El escolta dejó 17.1 puntos de media, 4.6 rebotes y 5.5 asistencias en 33 desafíos, con una notable eficacia de 83.7% desde la línea de libres y 48.4% de campo. Aunque su efectividad en triples fue más discreta (31.9%), su versatilidad ofensiva y notable defensa han sido clave en los esquemas de Daigneault.

¿Cuáles fueron los números de Jalen Williams en la temporada regular contra los Lakers?

Asimismo, Williams apareció en dos de los cuatro compromisos de OKC ante Los Angeles en la etapa clasificatoria, registrando promedio de 16.5 puntos, 6.0 rebotes y 4.5 asistencias en poco más de 23 minutos por juego, lo que hace prever un papel relevante en esta serie de playoffs, siempre que la dispute.

¿Qué otros lesionados hay en el Thunder y Lakers para esta serie de playoffs?

El Thunder también mantiene en su lista de lesionados al pívot novato Thomas Sorber, quien quedó fuera por el resto de la temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

En el lado de Lakers tampoco hay noticias alentadoras, pues seguirán sin contar con su mayor estrella en ataque, Luka Doncic, quien continúa en proceso de recuperación por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo, sufrida el 2 de abril.

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