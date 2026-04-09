¿Jugará Jaylen Brown con los Celtics ante New York Knicks?

Habían dudas sobre si los Boston Celtics afrontarían el estelar compromiso de este jueves frente a los New York Knicks con una de sus principales figuras en acción, Jaylen Brown.

Sin embargo, el analista Marc Stein confirmó que el jerárquico alero será baja debido a una tendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo, producida dos días atrás versus Charlotte Hornets, así que incluso se duda si volverá al tabloncillo en lo que resta de ronda regular de NBA.

La ausencia de Brown llega en un momento clave de la temporada, al margen de que la situación de Boston en la tabla le permite manejar con cautela la recuperación de su estrella. Es que los Celtics están muy cerca de asegurar el segundo lugar en la Conferencia Este y una victoria contra los Knicks sellaría prácticamente esa posición, mientras que en caso de derrota necesitarían una combinación poco probable de resultados para perder esa ventaja, considerando que mantienen 3.0 juegos de diferencia con igual cantidad en disputa.

The Celtics say Jaylen Brown is out tonight against the Knicks on the @NBAonPrime due to left Achilles tendinitis. — Marc Stein (@TheSteinLine) April 9, 2026

En consecuencia, la decisión de no arriesgar al dueño de cinco invitaciones al All Star parece lógica, pues el objetivo principal de los verdes es arribar en óptimas condiciones a los playoffs, por lo que podrían adoptar una estrategia conservadora en los últimos encuentros de la fase clasificatoria, incluso versus rivales directos.

Claro está, el duelo ante los Knicks no deja de ser relevante, ya que sería el anticipo de un posible cruce en la segunda ronda de la postemporada, siempre que Boston finalice segundo y Nueva York tercero, junto al hecho de que ambos elencos deben superar sus series de vuelta inicial.

Para los inquilinos del Madison Square Garden, este encuentro tiene un peso aún mayor, dado que pelean de cerca con Cleveland Cavaliers por la tercera plaza y apenas medio partido de diferencia, a la vez que de culminar cuartos, chocarían en una eventual semifinal de conferencia frente a los primeros sembrados, Detroit Pistons, asumiendo que los dos equipos avancen en primera rueda.

En cuanto a Brown, su campaña viene siendo sobresaliente, básicamente porque con la ausencia prolongada de Jayson Tatum a lo largo de la misma, asumió el liderazgo ofensivo de los Celtics, tanto que promedia 28.8 puntos, 7.0 rebotes y 5.2 asistencias, junto a un sólido rendimiento en tiros de campo (47.6%) y desde la línea de tres (34.4%); dígitos que le hacen candidato fuerte a integrar el Primer Equipo de la liga. Su influencia también ha sido evidente contra los Knicks, registrando 30.3 unidades en los tres careos previos de esta temporada.

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