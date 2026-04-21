¿Jugará Kevin Durant con Rockets el Juego 2 de la serie de playoffs ante Lakers?

Las esperanzas de los Houston Rockets pasan por la recuperación de Kevin Durant, quien no estuvo en el primer juego de la serie ante Los Angeles Lakers por una contusión que recibió en la rodilla en una práctica previo a este enfrentamiento.

El veterano fue extrañado por la ofensiva de Houston y los Lakers aprovecharon la ausencia de uno de los máximos anotadores en la historia de la liga. Los angelinos derrotaron 107-98 a los Rockets en el Crypto.com Arena de Los Angeles.

Esta noche volverán a jugar en casa del equipo californiano, que sigue pasando por el viacrucis de no tener disponibles a Austin Reaves y Luka Doncic, quienes se siguen recuperando de lesiones.

Lo cierto es que Durant sigue en condición de evaluación diaria y no será hasta minutos antes del partido que se conozca su estatus. “Su estatus está en el aire. Según tengo entendido, Kevin Durant está lidiando con una contusión profunda en el tendón rotuliano derecho. Los Rockets son optimistas de que Durant podrá regresar tan pronto como en el Juego 2, pero está por verse”, dijo el periodista de ESPN, Shams Charania.

El veterano alero fue clave para que los Rockets cerraran a todo tren la ronda regular, con 9 victorias en sus últimos 10 compromisos. Sin su presencia, la ofensiva quedó un poco a deber en el primer partido de la serie.

“His status is up in the air. My understanding is Kevin Durant is dealing with a deep bruise in his right patella tendon...The Rockets they're optimistic that Kevin Durant is gonna be able to return as soon as Game 2 but it remains to be seen.”



- @ShamsCharania on KD status pic.twitter.com/VzIwtZweCt — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 20, 2026

Uno de los alicientes de esta serie es ver a Kevin Durant enfrentando a LeBron James, dos jugadores que han marcado una época en la liga y que están en el Top 5 entre los mejores anotadores de todos los tiempos en la NBA.

Las lesiones han afectado notablemente a ambos equipos. De esa situación se pronunció Durant antes de medirse con los Lakers, cuando todavía no se había lesionado tras chocar con un compañero en una práctica previa al encuentro del pasado sábado.

"Perder a dos de los mejores jugadores de la liga es algo difícil de compensar, pero ellos tienen piezas que pueden entrar y causar un gran impacto", dijo Durant a los medios que cubrieron el entrenamiento de los Rockets en Los Angeles.

Los Rockets necesitan del liderazgo de Kevin Durant para poder combatir a los Lakers y buscar la igualdad antes de regresar a Houston. Sin embargo, su situación se definirá en las horas previas al compromiso de esta noche en Los Angeles.

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