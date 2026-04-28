¿Jugará Kevin Durant con los Rockets en el Juego 5 de la serie de playoffs ante Lakers?

Los Houston Rockets se juegan la vida en el quinto juego de la serie de primera ronda de playoffs ante Los Angeles Lakers y sus esperanzas dependen, en gran manera, de Kevin Durant, quien solo ha estado disponible para el Juego 2.

De acuerdo con varios reportes, Durant, quien sufrió un esguince de tobillo en ese partido disputado en Los Angeles, no podrá estar disponible para el regreso de la serie este miércoles al Crypto.com Arena, casa de los Lakers.

"Los Rockets ese están preparando para jugar el quinto partido sin Kevin Durant. Se perdió el Juego 1 por un golpe en la rodilla y luego sufrió un esguince en el tobillo izquierdo durante el segundo partido. No se sabe exactamente cuánto tiempo más necesite, pero no pareciera que va a estar para el Juego 5 porque no tiene movilidad en el tobillo", explicó el experto de ESPN, Shams Charania.

The Houston Rockets are preparing to play game 5 without Kevin Durant, per @ShamsCharania



(Via @PatMcAfeeShow) pic.twitter.com/p78ZpQwIYV — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 27, 2026

Sin Durant, los Rockets consiguieron su primer triunfo en la serie en Houston, con una aplastante victoria 115-96 el domingo. Amen Thompson fue figura con 23 puntos y 7 asistencias, mientras que Alperen Sengun colaboró con 19 tantos y 6 rebotes.

Luce complicado que los Rockets puedan ganar como visitantes sin Durant, pero es el escenario al que se enfrentan. Del otro lado, los Lakers planean colocar nuevamente en la alineación a Austin Reaves, quien estaría recuperado de una distensión muscular de grado 2 en el oblicuo izquierdo.

El escolta de los Lakers no juega desde el pasado 02 de abril, en una derrota por ronda regular ante el Oklahoma City Thunder. En ese mismo compromiso se lesionó Luka Doncic, pero el esloveno pareciera no poder estar disponible para el resto de esta serie.

“The expectation is the Rockets will be without Kevin Durant for Game 5.”



—@ShamsCharania with an update on the Rockets vs. Lakers series ✍️ pic.twitter.com/YWFZhXEyCQ — Get Up (@GetUpESPN) April 28, 2026

Los Rockets son un equipo completamente distinto con Durant. A sus 37 años, el veterano viene de una gran temporada y su repertorio ofensivo es necesario para el equipo que dirige Ime Udoka.

Durant se mantuvo efectivo en sus porcentajes en la ronda regular, con 51.8% en tiros de campo, un 41.1% en triples y un 87.8% desde la línea de tiros libres, complementando su aporte en el costado ofensivo con 5.5 rebotes y 4.8 asistencias.

Si los Lakers consiguen la victoria, Durant se podría despedir en el verano de los Rockets. Aunque tiene dos años más de contrato, diversos reportes indican que la gerencia de Houston estaría negociando con otros equipos utilizando al veterano como moneda de cambio.

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