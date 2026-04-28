Todos los equipos que están interesados en hacer un cambio con los Rockets por Kevin Durant

Mientras los Houston Rockets intentan sobrevivir en la serie de primera ronda del Oeste ante Los Angeles Lakers, han surgido rumores de que el club podría cambiar a Kevin Durant en el verano.

El alero ha sido productivo mientras ha estado en cancha, pero las inoportunas lesiones han condicionado al club. Se lesionó en una práctica justo antes del inicio de la serie, con un golpe en la rodilla, y luego volvió para el Juego 2, con la mala fortuna que también se lesionó, esta vez de un esguince de tobillo, que le hizo perderse el Juego 4.

Los Rockets podrían usar a Durant como moneda de cambio y traspasarlo una vez finalice la temporada y se inicie el mercado de transferencias, de acuerdo con el analista Michael Pina.

"Los Heat, Timberwolves, Blazers, Mavericks, Pistons, Knicks, Raptors, Hawks, Magic, Lakers, Nuggets, Hornets, Bulls, Wizards, Warriors, Pacers, Jazz, Sixers, Celtics, Cavaliers, Bucks y Clippers tendrían todos distintos grados de interés", dijo Pina en su último reporte.

Durant viene de una buena temporada en el plano individual, promediando 26.0 puntos por partido en 78 encuentros disputados.

A sus 37 años, el veterano se mantuvo efectivo en sus porcentajes, con 51.8% en tiros de campo, un 41.1% en triples y un 87.8% desde la línea de tiros libres, complementando su aporte en el costado ofensivo con 5.5 rebotes y 4.8 asistencias.

The Rockets could use Kevin Durant as a “stepping stone” and trade him this summer, per @MichaelVPina



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Los Rockets han demostrado que son un equipo a futuro, con Alperen Sengun y Amen Thompson como las piedras angulares para una renovación. Conseguir un buen pacto por Durant puede darle la posibilidad a Houston de adquirir un anotador joven.

Durant ganó en esta temporada 54.7 millones de dólares, una cifra muy alta para un equipo como los Rockets. En octubre del año pasado firmó una extensión con los Houston, valorada en 2 años y 90 millones de dólares.

Un equipo que necesite un jugador de sus características, siendo uno de los mejores anotadores en la historia de la liga, puede ofrecer material joven por el veterano. Los Lakers, por ejemplo, tendrán el hueco disponible de LeBron James, quien será agente libre en el verano.

Imaginar a Durant en el mismo quinteto que Luka Doncic supondría unir a dos anotadores con un repertorio impresionante, capaces de ser la peor pesadilla para cualquier defensa de la liga. Sin embargo, los Lakers podrían estar priorizando a un anotador más joven en el mercado de traspasos.

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