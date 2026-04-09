¿Jugará LeBron James con los Lakers ante Golden State Warriors?

La recta final de la temporada 2025/2026 de la NBA se ha complicado para Los Angeles Lakers, dado que atraviesan un momento marcado por las lesiones de sus principales estrellas. Pues la reciente derrota 123-87 ante el Oklahoma City Thunder evidenció el impacto de estas ausencias, incluyendo la de LeBron James.

El alero de 41 años no participó en ese encuentro debido a molestias en el pie izquierdo. De hecho, el cuerpo técnico de los californianos optó por ser precavido tras la alta carga de minutos de la leyenda viva en el partido anterior, frente a Dallas Mavericks, cuando estuvo cerca de los 40 minutos en cancha.

Sin embargo, hay noticias alentadoras para la popular franquicia angelina, ya que James no figura en el reporte de lesionados, así que todo indica que estará disponible para el compromiso versus Golden State Warriors la noche del jueves. El regreso del Rey se antoja fundamental para un equipo que necesita recuperar ritmo competitivo, y victorias, de cara a los venideros playoffs.

LeBron James is available; Marcus Smart is upgraded to questionable vs. GSW, per the Lakers pic.twitter.com/ittJNlng3g — Dave McMenamin (@mcten) April 9, 2026

Pero el problema para los Lakers no se limita únicamente a LBJ, recordando que Luka Doncic sufrió una lesión en el tendón de la corva durante un desafío reciente, mientras que Austin Reaves fue diagnosticado con una distención de grado 2 en el músculo oblicuo (cadera) izquierdo; en consecuencia, las dos mayores armas ofensivas del entrenador JJ Redick en este curso permanecerán fuera por tiempo indefinido, lo que reduce considerablemente el poderío del club.

A esta fatídica lista se suma Marcus Smart, quien aparece nuevamente como duda para el choque ante Warriors, luego de perderse los últimos ocho juegos por una contusión en el tobillo derecho. La posible ausencia del experimentado escolta sigue siendo un golpe en el costado defensivo de Los Angeles, dado que su presencia es clave en los dibujos de Redick a la hora del retroceso.

En términos generales, a LeBron le cae, como en tiempos no muy lejanos, la responsabilidad máxima de liderar a los de púrpura y oro en medio de una sólida zafra individual, pese a un rol más secundario en ciertos tramos debido a las presencias de Luka y AR15. El cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales de NBA promedia actualmente 20.8 puntos, 6.1 rebotes y 7.1 asistencias, mientras que cosechó 30 unidades, nueve tableros y 15 pases de anotación en el mencionado compromiso contra Dallas y a pesar de la derrota de los suyos.

A su vez, los Lakers están urgidos de superar a Warriors si desean conservar alguna opción de finalizar terceros en el Oeste, o de al menos, siendo cuartos, empezar en casa la postemporada.

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