Kevin Durant está en duda para el primer juego de la serie entre Rockets y Lakers

Kevin Durant está en duda para el primer compromiso de la serie de primera ronda de playoffs entre Los Angeles Lakers y los Houston Rockets, que comenzará este sábado en el Crypto.com Arena de California.

Shams Charania, reportero de ESPN, informó que Durant chocó su rodilla con la de un compañero durante la práctica del jueves y por ende su situación es de evaluación diaria. Sin embargo, el reportero indicó que los Rockets mantienen el optimismo de que podrá jugar.

Durant, dos veces MVP de las Finales de la NBA, promedió 26.0 puntos y 4.8 asistencias por partido esta temporada. De no poder jugar, se extrañará su producción de superestrella en el Juego 1, encuentro que ya de por sí no contará con Luka Doncic y Austin Reaves con los Lakers.

Shams reporting that Kevin Durant banged his knee with a teammate’s during practice on Thursday, but the Rockets are still optimistic he will be able to play tonight. https://t.co/XIsuRSlBBz — Lakers Nation (@LakersNation) April 18, 2026

Doncic se recupera de una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo. Viajó a Europa para tratarse con un especialista y, aunque ya regresó, es poco probable que esté disponible en los dos primeros encuentros de la serie.

Doncic conquistó el segundo título de anotación de su carrera, tras dejar 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos, en su primera temporada completa con los Lakers.

Por su parte, Austin Reaves padece una lesión en el oblicuo y no tienen fecha para su regreso. El base se lesionó en un encuentro ante el Oklahoma City Thunder y es poco probable que aparezca en la duela para la serie ante los Rockets.

Durant se pronunció acerca de las ausencias de los Lakers, en una práctica previa al enfrentamiento con los californianos. "Perder a dos de los mejores jugadores de la liga es algo difícil de compensar, pero ellos tienen piezas que pueden entrar y causar un gran impacto", dijo Durant a los medios que cubrieron el entrenamiento de los Rockets en Los Angeles.

El veterano alero fue clave para que los Rockets cerraran a todo tren la ronda regular, con 9 victorias en sus últimos 10 compromisos.

Los Rockets consiguieron esa racha de triunfos, en parte, gracias al aporte de Alperen Sengun, quien viene de la mejor temporada de su carrera y es uno de los mejores centros de la liga. El turco terminó promediando 20.4 puntos y 8.9 rebotes, siendo un gran pasador con sus 6.2 asistencias por compromiso.

Los Rockets no quieren dar ningún tipo de ventaja y esperan poder contar con Durant para el Juego 1 ante los Lakers.

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