Kevin Durant superó a Michael Jordan en puntos en la NBA: ¿Quién es su próximo en la lista?

Kevin Durant continúa agrandando su legado en la NBA. El veterano alero ascendió al quinto puesto histórico de máximos anotadores en temporada regular, tras superar a Michael Jordan (32.294 a 32.292) en la ajustada victoria de Houston Rockets sobre el Miami Heat 123-122.

El 16 veces All-Star alcanzó el hito con un triple desde la esquina, originado de una asistencia del novato Reed Sheppard. Un lanzamiento que llegó en los minutos finales y permitió al elenco texano mantener la ventaja en un desenlace cargado de tensión.

En efecto, el citado partido tuvo un cierre dramático ya que los Rockets parecían tenerlo controlado con ocho puntos de ventaja a falta de tres minutos, pero el Heat reaccionó con un parcial de 13-4 que le dio la delantera en los últimos segundos. No obstante, cuando todo apuntaba a una derrota dolorosa del club espacial, apareció Amen Thompson para capturar un rebote ofensivo tras un fallo del propio Durant y anotar sobre la bocina para sellar el lauro.

Por su parte, KD, autor de 27 unidades en el compromiso, valoró en el USA Today su gesta con humildad y reconocimiento hacia quienes marcaron su camino: "Es genial estar en la misma categoría que los grandes".

🚨 KD PASSES MJ 🚨



With this three, Kevin Durant passes Michael Jordan for 5th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/byqx3AFLer — NBA (@NBA) March 22, 2026

Quien empezara su carrera de NBA con Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder, previo a defender el honor de Golden State Warriors, Brooklyn Nets y Phoenix Suns, no quiso pasar la oportunidad para reconocer a Jordan y a algunas de las leyendas de la competición. "Muchos de estos chicos me han inspirado a venir aquí, trabajar en mi juego lo máximo posible y contribuir positivamente al equipo. MJ está en otro mundo, es un referente, un ídolo al que admiro y respeto, y que básicamente marcó mi camino en el baloncesto".

El paso adelante del MVP de la ronda regular 2013/2014 en la clasificación vitalicia de puntos no es un hecho aislado esta campaña, dado que ya había superado previamente a leyendas como Dirk Nowitzki y Wilt Chamberlain, aunado a colocarse entre los diez mejores lanzadores de triples de todos los tiempos, luego de dejar atrás a Vince Carter.

A sus 37 años, Durant disputa su decimoctava zafra en la prestigiosa liga, misma en la que ha sido cuatro veces máximo anotador. Además, es el principal referente ofensivo de Houston, con promedios de 25.7 unidades y un notable 51.7% en tiros de campo.

A su vez, Jordan logró su total de puntos accionando en 118 encuentros oficiales menos que el MVP de las Finales de la NBA en 2017 y 2018, motivado a que participó en 15 ejercicios; 13 de ellos para los Bulls y en dos con Washington Wizards.

La próxima "víctima" de Durant en el anhelado escalafón sería el ex escolta de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, dueño de 33.346 unidades en 20 contiendas.

Los 10 máximos anotadores históricos en temporada regular de la NBA

Jugador Puntos Partidos disputados LeBron James (activo) 43.241 1.612 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 1.560 Karl Malone 36.928 1.476 Kobe Bryant 33.643 1.346 Kevin Durant (activo) 32.294 1.190 Michael Jordan 32.292 1.072 Dirk Nowitzki 31.560 1.522 Wilt Chamberlain 31.419 1.045 James Harden (activo) 29.160 1.212 Shaquille O'Neal 28.596 1.207

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