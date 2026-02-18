Kyrie Irving no regresará a los Mavericks esta temporada: "Volveré más fuerte"

Kyrie Irving no regresará a los Dallas Mavericks esta temporada debido a que aún no se recupera de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en marzo de 2025 y el presente del equipo no invita a apresurar su retorno a las canchas, informaron ambas partes este miércoles.

Los Mavericks permitirán que Irving continúe su recuperación de la cirugía con el objetivo de regresar para la temporada 2026-27. Y es que el equipo, con marca de 10-35 y fuera de los puestos que dan acceso al Play-In, no quiere tomar una medida arriesgada con el base estrella, quien está en la primera zafra de su contrato firmado por 3 años y 118.4 millones de dólares.

Irving está ganando 36.5 millones de dólares esta temporada, devengará 39.4 millones de dólares en la 2026/27 y en la 2027/28 tiene pautado cobrar 42.4 millones de dólares en una opción de jugador antes de convertirse en agente libre.

“Esta decisión no fue fácil, pero es la correcta. Agradezco a la organización de los Mavericks, a mis compañeros y a nuestra afición por su continuo apoyo durante todo el proceso. Espero volver más fuerte la próxima temporada. La confianza y la motivación que siento en mi interior no hacen más que crecer", dijo Irving en un comunicado revelado por el periodista Marc Stein.

BREAKING: The Mavericks’ Kyrie Irving will continue to rehabilitate his surgically repaired left knee for the rest of the season and push his comeback into next season. pic.twitter.com/EVNNnlIdaG — Marc Stein (@TheSteinLine) February 18, 2026

"Y quería enviar un enorme saludo a todos mis hermanos y hermanas que se han roto el ligamento cruzado o se han lesionado haciendo lo que les apasiona cada día. ¡Gracias por la inspiración! ¡Sin miedo!”, sentenció.

Irving no pudo jugar esta campaña con Dallas, que en medio de cambios en su roster querían competir en serio tras la partida de Luka Doncic a Los Angeles Lakers. Sin embargo, su fatídica lesión, las ausencias de Anthony Davis - cambiado a los Washington Wizards - y demás problemas extradeportivos hicieron que los Mavericks postergaran sus pretensiones para la próxima temporada.

Cabe recordar que el estatus de Irving en la NBA hace que Dallas no se rinda en el corto plazo. En su carrera tiene el campeonato de la NBA de 2026, el Novato del Año de 2012, ha sido 9 veces invitado al Juego de Estrellas (ganó el MVP del All-Star Game en 2014), ha sido nombrado 3 veces All-NBA (una vez en el segundo quinteto y dos en el tercero) y es ganador del Oro Olímpico y del Mundial con la selección de Estados Unidos (Río 2016 y España 2014, donde fue MVP).

¿Cuántas lesiones ha sufrido Kyrie Irving en la NBA?

Irving ha sido víctima de diversas lesiones en su andar en la NBA, siendo la rotura del ligamento cruzado la que pone a su carrera en jaque. A continuación, el desglose de sus lesiones:

Fractura de rótula (2015): Ocurrió en el Juego 1 de las Finales de la NBA contra Golden State, dejándolo fuera el resto de la serie.

Cirugía de rodilla (2018): Se perdió los playoffs con Boston debido a una infección tras una cirugía para retirar tornillos de su rótula fracturada anteriormente.

Cirugía de hombro (2020): Terminó su primera temporada con los Nets prematuramente.

Esguince de tobillo (Playoffs 2021): Un giro de tobillo contra Milwaukee que muchos consideran privó a Brooklyn de un título casi seguro.

Rotura de Ligamento Cruzado Anterior (Marzo 2025): Su lesión más grave y reciente, ocurrida en un partido contra Sacramento.

