Lakers adquieren a Luke Kennard en un cambio por Gabe Vincent con los Hawks

Los Lakers no se quedaron sin movimientos en la fecha de cambios. Antes de que se cerrara el mercado, el equipo californiano hizo un cambio con los Atlanta Hawks para recibir a Luke Kennard a cambio del base Gabe Vincent.

Kennard, de 29 años de edad, será una pieza interesante para sumar a la rotación y venir desde el banco de suplentes. Es un tirador que le da otra opción en el perímetro al equipo mientras que Vincent reforzará la defensa de los Hawks con su experiencia.

Kennard fue el pick 12 del Draft de la NBA en 2017, tomado por los Detroit Pistons. Estuvo sus tres primeros años en el equipo que lo reclutó, luego pasó dos temporadas en los Clippers, tres en los Memphis Grizzlies y este año había debutado con los Hawks.

En los pocos minutos de acción, estaba teniendo números interesantes. Promedia 7.9 puntos por partido, con 2.2 rebotes y 2.1 asistencias en 20.5 minutos por juego en los 40 compromisos que ha pisado la cancha este año.

Lo más interesante de su juego es el tiro desde los tres puntos. Promedia 49% desde la larga distancia, el porcentaje más alto de toda la NBA. Esto hará que el equipo de Los Angeles se convierta en un conjunto muy triplero, con la vuelta de Austin Reaves y la eficacia de Luka Doncic.

Kennard tiene 42% en triples en su carrera, con un promedio vitalicio de 9.6 puntos por compromiso. Aunque solo ha sido titular en 121 de 506 partidos en la liga, es un jugador que entiende su rol desde el banco de suplentes y eso será de gran ayuda para el técnico JJ Redick.

Desde hace varios días, Gabe Vincent estaba sonando para salir del equipo de Los Angeles. Había perdido espacio en la rotación, su producción había disminuido y los Lakers no estaban conformes con tener un base que solo se limitara a la defensa.

En líneas generales, la actuación de Vincent en los Lakers no fue buena y estuvo muy lejos de ser aquel base explosivo que sorprendió a la liga en su etapa con el Miami Heat. Ahora en un equipo de menos presión, podría resurgir su carrera, pero debe mejorar en ofensiva.

En esta temporada, el veterano tiene 4.8 puntos por partido con 0.9 asistencias, números realmente bajos con respecto a lo que fue su etapa con el Heat de hace algunos años.

