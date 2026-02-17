Lakers están entre los equipos preferidos de Giannis Antetokounmpo si pide salir de los Bucks

Giannis Antetokounmpo declaró recientemente en el marco del Juego de Estrellas que su compromiso con los Milwaukee Bucks está intacto, sin embargo, no es menos cierto que estuvo muy cerca de ser cambiado antes de la fecha límite, algo que podría volver a estar sobre la mesa en el receso de temporada.

Es tal el interés que despertará el griego en la temporada baja que el periodista de ESPN Dave McMenamin aseguró que Los Angeles Lakers tendrá una gran oportunidad de adquirirlo en una transacción, siempre y cuando el jugador pida salir de Milwaukee al no ver oportunidad de ser campeón de la NBA.

De hecho, los Lakers son uno de los equipos favoritos del griego por la grandeza de la organización y por tener como pilar de su proyecto al base esloveno Luka Doncic.

“Los Lakers obviamente ven el atractivo de Antetokounmpo y creen que serían uno de los equipos en una lista muy corta si la estrella de los Bucks pide salir de Milwaukee”, dijo McMenamin este martes.

The Lakers reportedly believe they have a good shot at Giannis Antetokounmpo this offseason, per @mcten



“The Lakers, team sources told ESPN, obviously see the appeal in Antetokounmpo and believe they would be one of the teams on a very short list if the Bucks star asks for a… pic.twitter.com/RGX0O75tte — NBACentral (@TheDunkCentral) February 17, 2026

Esta temporada Giannis promedia 28 puntos por partido, 10 rebotes, 5.6 asistencias, 64.5% en tiros de campo, 39.5% en triples y 65.8% en tiros libres. Está ganando 54.1 millones de dólares esta campaña, cobrará $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en lo que es una opción de jugador.

Por ello, no cualquier organización podrá obtenerlo, dada la dimensión de su contrato. Los Lakers, por el contrario, sí podrán costearlo, sobre todo ante la eventual salida de LeBron James de la nómina, lo que les dará flexibilidad financiera en los años por venir.

Los Bucks actualmente están fuera de los puestos que dan acceso al Torneo Play In, con marca de 23-30, por lo que se especuló que Giannis podría ser dado de baja por lo que resta de temporada, tomando en cuenta la lesión en una de sus pantorrillas. No obstante, el griego regresará a las canchas apenas esté recuperado, demostrando su total entrega y profesionalismo.

¿Por qué Giannis Antetokounmpo se quedó en los Bucks?

Una de las razones por las cuales Giannis terminó quedándose en los Bucks hasta el final de la temporada es porque ningún equipo hizo ofertas convincentes para la directiva de Milwaukee.

Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Golden State Warriors y el Miami Heat no pudieron poner sobre la mesa ofertas que hicieran que los Bucks entrarán en una fase de reconstrucción que quizás no llegue en los próximos meses.

Cabe recordar que los Wolves decidieron no pujar fuerte por el griego, mientras que los Warriors decidieron ejecutar un canje con los Atlanta Hawks por Kristaps Porzingis, entregando al equipo de Georgia los derechos de Jonathan Kuminga y el veterano Buddy Hield.

