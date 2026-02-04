Lakers intentarán adquirir a Giannis en la temporada baja tras la salida de LeBron James

Los Angeles Lakers estarán muy pendientes de lo que haga Giannis Antetokounmpo en las horas previas al cierre de la fecha límite de cambios de este 5 de febrero. No porque tienen las piezas para buscar un cambio con los Bucks, sino porque si se queda en Milwaukee tendrían una oportunidad en el verano para obtenerlo.

Antetokounmpo ha sido vinculado con varias franquicias, entre ellas los Houston Rockets, New York Knicks, Golden State Warriors, Miami Heat y Chicago Bulls. Sin embargo, hasta ahora ninguna oferta ha convencido a Milwaukee de dejar ir a su dos veces MVP.

La oportunidad de los Lakers llegaría después de esta temporada, cuando dejarán de pagar el alto sueldo de LeBron James, quien finaliza su contrato después de la actual zafra. Liberarse del peso salarial del veterano le ayudará al equipo de Los Angeles a buscar otra estrella para acompañar a Luka Doncic y a Austin Reaves para la temporada 2026-2027.

El periodista Marc Stein dijo que si Giannis no es traspasado, los Lakers se convertirían en el equipo favorito para obtener al jugador griego en el verano. Otros analistas piensan lo mismo.

"Los Lakers están listos para dejar ir a LeBron James y creo que LeBron James también está listo para dejar ir a los Lakers. Ese es el sentimiento generalizado en Los Angeles sobre lo que está por venir este verano", dijo el analista que cubre a los Lakers, Jake Fischer.

La relación entre el griego y los Bucks está quebrada, después de que el jugador se quejara públicamente de que no hay química en el equipo. Los de Milwaukee ocupan el puesto 12 de la Conferencia del Este y es poco probable que encuentren un lugar en el Play In.

El equipo al que más se ha vinculado a Antetokounmpo han sido los Golden State Warriors. Hay reportes que indican que el europeo no estaría a gusto de ir al equipo de San Francisco, pues no quiere estar bajo la sombra de Stephen Curry.

Algo parecido le ocurriría en los Lakers con Doncic, pero es algo más manejable, ya que el esloveno no tiene tantos años en la franquicia y entre los dos buscarían otro título para el equipo. Un tridente conformado por los dos europeos junto con Austin Reaves sería de gran nivel y colocaría al equipo oro y púrpura como uno de los favoritos para la próxima campaña de la NBA.

