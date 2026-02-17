Lakers quieren que LeBron James se retire de la NBA en el equipo la próxima temporada

Aunque luchan por una siembra alta en el Oeste con miras a los playoffs, Los Angeles Lakers también trabajan con la mirada puesta en la campaña 2026/2027 de la NBA, incluyendo el devenir de LeBron James.

Hay que recordar que el contrato del histórico alero concluirá a finales de junio y posee un salario vigente de 52.6 millones de dólares, así que, con 41 años de edad, su continuidad dentro de la franquicia de púrpura y oro vuelve a ocupar el centro del debate en la elitista competición.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre la decisión del Rey, en la organización angelina hay una postura clara: quieren que el cuatro veces campeón de la NBA siga vistiendo el afamado uniforme, al margen de que necesitarían que el primero se baje considerablemente su salario. De hecho, el periodista Dave McMenamin aseguró que la directiva mantiene la esperanza de alcanzar un nuevo acuerdo con el dueño de 22 invitaciones al Juego de Estrellas.

"Si James quiere jugar su temporada número 24, sería bienvenido de nuevo en Los Angeles", mencionó McMenamin, agregando que el propio gerente general de Lakers, Rob Pelinka, habría manifestado internamente que le encantaría que el ganador de cuatro MVP tanto de temporada regular como de las Finales cierre su legendaria carrera accionando en el Crypto.com Arena.

The Lakers reportedly want LeBron James to return to the team next season, per @mcten



“If James wants to play a 24th season, he would be welcomed back in L.A., sources told ESPN. Pelinka declared before the start of this season that he would love it if James retired a Laker,… pic.twitter.com/9w5ofi3n3A — NBACentral (@TheDunkCentral) February 17, 2026

Desde su llegada al sur de California en 2018, LeBron ha sido el eje deportivo y mediático de la citada entidad, pues bajo su liderazgo, el equipo conquistó el anillo en la 2019/2020 y regresó de forma consistente a la conversación de los contendientes en la siempre hostil Conferencia Oeste. Pero al margen de títulos, su impacto ha sido estructural: influencia en fichajes, mentoría a jóvenes talentos y una presencia comercial que mantiene a la franquicia entre las principales de la industrial internacional.

Considerando que jugaría la venidera zafra con 42 años, el debate sobre el eventual retiro de King James es inevitable; no obstante, su rendimiento reciente demuestra que aún puede marcar diferencias en la duela. En efecto, su capacidad para liderar ofensivas, asumir responsabilidades momentos decisivos y elevar el nivel colectivo lo mantienen como un activo de élite.

De ese modo, la decisión final recaerá en el propio LBJ, pero el mensaje desde la plana ejecutiva es contundente: los Lakers quieren que su historia con el Rey tenga un capítulo más; y si depende de Pelinka, ese capítulo incluiría el cierre definitivo de una trayectoria única bajo las luces de Hollywood.

